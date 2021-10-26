Коли стрілки годинників в Україні залишать в спокої та який часовий пояс - оптимальний

Коли стрілки годинників в Україні залишать в спокої та який часовий пояс - оптимальний

У ніч проти неділі стрілки годинників українцям знову треба перевести.

Цими вихідними українці вкотре переведуть стрілки годинників. Залишити їх в спокої депутати уже намагалися навесні, але голосування провалили. Хоч разом з фахівцями з різних галузей і зійшлися на тому, що один час для здоров’я українців корисніший, ніж його регулярна зміна. Тепер намагаються визначити, який ж з двох часових поясів оптимальніший.

Про те, коли Україні чекати сталого часу і якщо так, то на якому можуть зупинити вічне переведення - 26 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, найімовірніше, перш ніж знову винести законопроєкт у сесійну залу, за що голосувати вирішуватимуть в комітеті з економічного розвитку. Там, каже його голова, тривають жваві дискусії. Однією з ключових політичних переваг останнього називають інший часовий пояс ніж у Росії.

Зимовий часовий пояс, або як його називають у світі Гринвіч +2 - є більш природним для нас - вважають і метеорологи, хоча визнають, що комфортний він не для всіх українських регіонів.

Двічі на рік в Україні ми переводимо стрілки останні 40 років. Раніше, це робили для вигоди промисловості – нині ця перевага мізерна, і щороку лише зменшується. Відмовитись од зміни часу по сезону намагались і в ЄС, але ця спроба провалилася, тому урядам країн дозволили визначатися на власний розсуд.

Зимовий чи літній – чи чекати сталого часу і на якому можуть зупинитися | Новини України

Частина з них між зимовим та літнім , як комфортніший для себе, визначає саме літній. Таке рішення вже ухвалила Польща. Віддають йому перевагу Австрія, Німеччина та Франція. І, на відміну од цих країн, досліджень про побажання українців щодо часового поясу не проводили. Який би зрештою пояс ми не обрали, економісти радять обговорити рішення з Євросоюзом.

"Інакше почнеться логістичний хаос. Надзвичайно важливо, щоб був доволі значний проміжок часу підготуватися і ввести це, інакше одні не зможуть в’їхати, а інші виїхати з країни. Треба погодити не просто з країнами, а з відповідними транспортними вузлами", - пояснює економіст Борис Кушнірук.



У ніч проти неділі стрілки годинників нам знову треба перевести. А заодно вкотре переналаштувати свій біологічний годинник.

"Людина стає дратівлива, млява, або не досипає, або пересипає. Тому ми завжди збалансовано харчуємось, завжди маємо фізичні навантаження, завжди маємо достатню кількість сну", - застерігає фітнес-тренерка Влада Рижоголова.

Адаптація, кажуть фахівці, триватиме до тижня, залежно від особливостей організму. У Верховній Раді не відкидають, що це переведення може стане останнім.



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