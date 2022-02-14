Коли Стрітення Господнє 2022: дивовижна історія та головна молитва свята

Стрітення перекладається як “представлення” або “зустріч”.

15 лютого 2022 року православна церква святкує велике свято Стрітення Господнє.

Стрітення перекладається як “представлення” або “зустріч”. На 40-й день від народження Діва Марія та Йосип Обручник принесли до Єрусалимського храму немовля Ісуса, де їх зустріли святий Симеон Богоприїмець та вдова Анна-пророчиця.

Велич свята полягає у тому, що цей день є переходом від Старого заповіту на Новий заповіт.

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Стрітення Господнє: історія

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Стрітення Господнє детально описує друга глава Євангелії від Луки.

Згідно закону Мойсея, всі єврейські батьки на 40 день після народження первістка приносили його в Єрусалимський храм на благословення - посвячення Господу. Приносили також і подяку Богу у вигляді жертовних птахів чи тварин.

Свята Сім’я прийшла в Єрусалим з Назарету, аби виконати все за законом. Через бідність вони принесли найпростішу пожертву - двох пташенят голубів.

Біля Єрусалимського храму їх чекали надзвичайні люди - святий праведний Симеон Богоприїмець та старенька вдова Анна-пророчиця.

Святий Симеон взяв немовля на руки і благословив словами з Книги пророка Ісаї:

“Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом твоїм з миром.

бо бачили очі мої спасіння Твоє,

яке Ти приготував перед лицем усіх народів,

світло на просвітлення язичників і славу народу Твого, Ізраїль”.

Після того Симеон Богоприїмець пророкував Божій Матері щодо страждань та хресної смерті Її Сина:

“Ось призначений Цей багатьом на падіння й уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох”.

Це пророцтво відображає ікона Божої Матері “Пом’якшення злих сердець” (“Семистрільна”).

Симеон Богоприїмець чекав Христа 300 років

Старець Симеон Богоприїмець був одним з 70 перекладачів Старого Заповіту з єврейської мови на грецьку. Коли Симеон перекладав пророцтва Ісаї про те, що “Се, Діва в утробі зачне і народить Сина, і дасть ім'я Йому Еммануїл”, Симеон почав перекладати, як “Жінка в утробі….”.

У цю ж мить перед нам з’явився ангел Господень, зупинивши його руку, та пророкував, що через таке вільне тлумачення пророчих текстів його буде покарано - він не помре, доки на власні очі не побачить немовля Ісуса та Діву Марію та виконання пророцтв Ісаї.

Святий Симеон чекав цієї зустрічі більше 300 років. Кожного дня він приходив до Єрусалимського храму та шукав серед немовлят та батьків Господа. У день, коли це сталося, Дух Святий показав Симеону Святу Сім’ю.

Так святий Симеон побачив виконання пророцтва Ісаї і став свідком переходу Старого заповіту на Новий заповіт.

300-річне покарання за помилку обернулся великою радістю і щастям. Із тієї зустрічі православна церква називає святого Симеона - Симеон Богоприїмець.

Після Стрітення Симеон з радістю та молитвою помер.

Вдова Анна-Пророчиця

Анна-Пророчицю знали в Єрусалимі як велику праведну жінку. Вона прожила з чоловіком лише 7 років, а коли він помер, не вступала більше у шлюб. Все подальше життя - майже 60 років - вона не виходила з храму, служила Богу постом та молитвою.

Анна-Пророчиця теж впізнала немовля Ісуса, підійшла разом із святим Симеоном, прославила немовля, як давно очікуваного Спасителя, та розповіла про Нього у Єрусалимі.

Саме на згадку цієї зустрічі і святкується Стрітення Господнє - як зустріч Старого Заповіту з Новим Заповітом.

Головна молитва Стрітення Господнього

Слова Симеона Богоприїмця стали головною молитвою Стрітення і називаються “Пісня Симеона Богоприїмця”:

“Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом твоїм з миром.

бо бачили очі мої спасіння Твоє,

яке Ти приготував перед лицем усіх народів,

світло на просвітлення язичників і славу народу Твого, Ізраїль”

Тропар Стрітенню

Радій, благодатна Богородице Діво, бо з тебе засяяло Сонце правди — Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві. Веселися й ти, старче праведний, ти прийняв в обійми визволителя душ наших, що дарує нам воскресіння.

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