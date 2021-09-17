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Коли у Дніпрі відбудеться прощання із загиблою під час вибуху автомобіля Дар'єю Гречіщевою

Коли у Дніпрі відбудеться прощання із загиблою під час вибуху автомобіля Дар'єю Гречіщевою

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Жінку поховають в її рідному Нікополі.

Сьогодні у День рятівника у Дніпрі прощатимуться із загиблою керівницею пресцентру обласного управління ДСНС Дар'єю Гречищевою. Церемонія розпочнеться о 10-тій ранку у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 17 вересня.

35-річна Дар'я Гречищева загинула внаслідок вибуху автомобіля у середмісті Дніпра. В салоні, окрім неї, був ще 44-річний Олексій Кавлак — інструктор із тактичної медицини та член громадської патріотичної організації "Український легіон". Він також загинув. Саме йому і належав автомобіль. 

З Олексієм Кавлаком у Дніпрі попрощалися напередодні. Поховають його в Києві. А Дар'ю Гречищеву після сьогоднішньої церемонії повезуть ховати до рідного Нікополя. 

Що стало причиною вибуху автомобіля, офіційно поки не повідомляють. Утім, за попередніми висновками експертів, це був саморобний вибуховий пристрій, еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу. Його прикріпили під днищем легковика, а спрацював він, коли водій сів за кермо. Наразі СБУ розслідує справу як терористичний акт.

Новини України: у Дніпрі прощатимуться із загиблою керівницею прес-центру обласного управління ДСНС

Новини України: у Дніпрі прощатимуться із загиблою керівницею прес-центру обласного управління ДСНС
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