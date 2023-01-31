Коли у війні настане переламний момент і яка зброя стане вирішальною: відповідь експерта

Військовий експерт Петро Черник припускає, що переламний момент на фронті буде наприкінці весни або на початку літа. Зброя, яка дозволить суттєво змінити перебіг війни, - це авіація.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

Він наголосив, що не варто недооцінювати ворога. Очільник Кремля не шкодує особового складу і кидає його на забій. За його словами, "видихати нам ще рано, тиск противника скажений".

"До переламної точки, на мій погляд, ще доволі далеко. Я дуже обережно прогнозую, на мій погляд, це кінець весни-початок літа. Коли ми по-справжньому "наситимося" важкими танками і є велика надія, що до того часу надійне авіація. Саме авіація допоможе переламати перебіг війни. Це зброя, яка міняє правила гри", - наголосив він.

Черник порівняв російську армію із німецькою під час Першої світової війни. Він провів паралелі і вважає, що ЗС РФ чекає така ж доля, що і німців.

"Український верден" на Сході. 1916 року майже 10 років тривала люта битва між німецькии та французькими військами на півночі Франції під Верденом. У підсумку битва виявилася з нульовою сумою. Ні французи, ні німці не досягнули переваги, але відбулася дуже серйозна подія. Німці втратили свій наступальний потенціал, в кінцевому підсумку вони зазнали поразки, бо їхня воєнна машина надломилася. На мою думку, це зараз відбувається із російськими військами. То дуже величезна дуга - це Вугледарсько-Сіверсько-Бахмутська дуга. Є один нюанс. Німці надломили свій стратегічно-воєнний потенціал, однак ще довгих 2 роки війна тривала, а весною 1918 року ще й організувала контрнаступ і тільки в листопаді 2018 року кінцево зазнала поразки. Як для росіян, так і для нас війна - екзистенційна. Поразка - це означає смерть для Путіна", - зауважив він.

Нагадаємо, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко назвав, які українські міста є під загрозою.

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