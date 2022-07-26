Коли Україна отримає авіацію і як вона вплине на контрнаступ ЗСУ - Жданов розповів

Втім, отримання Україною авіації для ЗСУ - це питання найближчих місяців.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Судячи з тих розмов, що ведуться, я так розумію, що наші пілоти проходять навчання на західних зразках літаків. Які це будуть конкретно літаки, сьогодні дуже важко сказати, бо лінійка розширюється кожного разу з новими заявами західних аналітиків і військових експертів. У будь-якому разі, отримання авіації, це питання найближчих місяців", - сказав він.

За словами Жданова, отримання авіації дасть Україні встановити паритет у повітряному просторі.

Також він розповів, як літаки вплинули б на забезпечення контрнаступу ЗСУ.

"Авіація дуже потужна у сенсі штурмових дій, вона дуже сильно допомагає військам. Але авіація може працювати в умовах, коли буде знищена система протиповітряної оборони. У росіян, припустимо, є тактичний засіб ППО "Панцирь-С", от ним вони будуть прикривати свої війська, і тоді вже авіація не дуже політає над позиціями противника. Все ж треба більше робити ставку на дистанційне ураження противника, а це артилерія - ракетні війська", - резюмував він.

Також експерт додав, що будь-яке надходження військових літаків для України "є позитивом, тому що ми їх не виробляємо".

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