Коли Київ отримає Patriot та ATACMS і списання боргів Україні: основні заяви Єрмака

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 24 квітня, в ефірі "1+1" у телемарафоні розповів, чи будуть ракети ATACMS у новому пакеті військової допомоги США, коли Україна отримує необхідні системи ППО Patriot і прокоментував терміни постачання зброї від Америки.

ТСН.ua зібрав основні заяви, озвучені в Офісі президента.

Чи будуть ракети ATACMS великої дальності в новому пакеті допомоги США

В Офісі президента підтвердили, що Україна отримає ракети ATACMS великої дальності у межах нового пакета військової допомоги США.

"Очікуємо, що в цьому пакеті буде все, що нам необхідно, тому що наші військові, головком, міністр оборони — на постійному контакті. Партнери знають, що нам необхідно, і зокрема той вид озброєння, який ви згадали", - заявив Єрмак.

Він наголосив, що рівень співпраці між українськими військовими, військовим і політичним керівництвом України та США дають "нам абсолютно чітку віру в те, що в цьому великому пакеті будуть дійсно всі ті найменування, про які ми вже такий довгий час говоримо".

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Механізм списання боргів Україні

У законопроєкті США про виділення фінансової допомоги Україні передбачено механізм швидкого списання боргу з України за рішенням президента США.

"Безумовно, одразу після підписання цього закону, за дорученням президента України, почне працювати команда з Білими домом щодо конкретизації, як буде працювати цей механізм. Я думаю, що ми знайдемо з партнерами вирішення, яке би влаштовувало Україну", - пояснив Єрмак.

Коли додаткові ППО Patriot будуть в Україні

У Зеленського запевнили, що Україна отримає нові Patriot "дуже скоро".

Єрмак також прокоментував інформацію західних ЗМІ про те, що союзники України по ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, у яких на озброєнні є більше десятка систем Patriot.

"Говоримо з партнерами кожного дня і думаємо, що йдеться не лише про ці дві країни (Грецію та Іспанію — ред.). Наші партнери, насамперед американці, говорять і з іншими країнами. Знаємо і про позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца і всі вони знають, скільки нам потрібно Patriot. Тому я впевнений, що дуже скоро ми матимемо дуже гарні новини", - зазначив керівник ОП.

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Терміни постачання зброї від США

Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроєкn про виділення Україні нового пакету військової допомоги. На запитання ведучого телемарафон, коли Київ отримає необхідне озброєння від Америки, Єрмак відмовився називати точні терміни, але зауважив, що це буде у "дуже стислі терміни".

"Ви все розумієте, у нас йде війна. Тому я не хотів би коментувати конкретні строки. Але це буде відбуватися у дуже стислі терміни. Всі розуміють, що нам це озброєння потрібно на вчора", - наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, як швидко до України надійде військова допомога США.

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