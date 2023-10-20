Коли Україна отримає ракети TAURUS і в чому їхня "невеличка проблема" — відповідь експерта

Експерт Олександр Коваленко заявив, що Україна, найімовірніше, отримає німецькі далекобійні ракети TAURUS, однак є певні нюанси у їхньому застосуванні.

Німецькі ракети TAURUS складно інтегрувати до радянської авіації, яку має Україна. Тож для їхнього застосування Україні спочатку необхідні сучасні винищувачі.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Я думаю, ми так чи інакше їх побачимо, але не відразу, звісно. Бо з TAURUS є своя невеличка проблема. Вони за своїм функціоналом дуже схожі зі Storm Shadow та SCALP-EG. Але мінус їх полягає в тому, що вони складні по інтеграції до радянської авіації", - каже екперт.

За його словами, Storm Shadow та SCALP-EG українські захисники змогли досить ефективно інтегрувати до Су-24. Однак з TAURUS так не вийде, адже ситуація з ними значно складніша.

"Якщо вдасться - це буде пречудово. Якщо ні, то отримуючи TAURUS ми повинні будемо отримати і носія. Це може бути Eurofighter Typhoon, або це може бути Saab JAS 39 Gripen. Отже допоки ми не отримаємо пілотів, інфраструктуру і так далі відповідно з носієм, говорити про TAURUS не зовсім доцільно", - пояснив експерт.

Нагадаємо, після того, як Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, у Німеччині зробили заяву про їхні ракети Taurus, які офіційний Київ також просив. Там зазначили, що поки Німеччини не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus. Про причини такого рішення у Берліні не сказали.

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