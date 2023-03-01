Коли Україна почне контрнаступ і чи допоможе Росії мобілізація: прогноз Жданова

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна не піде у контрнаступ під час того, як Бахмуті тривають жорстокі бої з російськими окупантами.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Справа у тому, що станом на сьогодні на території України перебуває приблизно 400 тисяч окупантів. Решта ділянок фронту теж чисельно посилена. Я б не сказав, що вони там дуже укомплектовані технікою та озброєнням. Дійсно у них кадрові та професійні військові зосереджені на Бахмутському напрямку. Решту - це мобілізовані, які не проявляють особливої активності. Вони щось спробували на Луганщині, але не вийшло. На Запоріжжі вони переходять до оборони, створюють укріпрайони з опорою на Мелітополь", - пояснив військовий експерт.

Жданов вважає, що Генштаб ЗСУ готує нові підрозділи для проведення контрнаступу.

"Генштаб, як я розумію, має два угрупування. Ті, які обороняються та ті, які формуються для контрнаступу. І це дуже правильно з точки зору планування бойових дій. Бо контрнаступ потрібно проводити свіжими силами. А ті, хто обороняється, вони можуть підтримати контрнаступ. Чим більше ми нанесемо втрат сьогодні, тим менше буде роботи потім. РФ досягла своїх мобілізаційних ресурсів. Навряд вони зможуть одразу мобілізувати ще 100 тисяч людей", - пояснив він.

Експерт зазначив, що ЗСУ в кінці квітня на початку травня можуть бути готовими до контрнаступу.

"До цього часу ми повинні отримати ту техніку, яку нам обіцяли. На наступному "Рамштайні" ми теж можемо почути збільшення постачання зброї", - сказав Олег Жданов.

Бої за Бахмут

У місті Бахмут Донецької області вже кілька місяців тривають кровопролитні бої. Позиції ЗСУ штурмують російська окупаційна армія, найманці з ПВК "Вагнер" та бойовики фейкових "ЛНР/ДНР".

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що командування не ухвалювало рішення про відведення військ із міста Бахмута, яке несамовито штурмують найдосвідченіші найманці ПВК “Вагнера”.

Російські окупанти намагаються оточити Бахмут, прорвати лінію оборони з північних околиць міста. Ворог також посилив наступ на Богданівку, села у передмісті Бахмута і обстрілює трасу, яка веде з міста. Ситуація у місті надзвичайно тяжка.

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