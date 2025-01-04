Коли Україна здобуде остаточну перемогу у війні: відома астрологиня назвала дату

Не можна сказати, що війна закінчиться 23 лютого 2025 року. Але перший важливий крок мусимо зробити. А вже красномовні формули перемоги, з точки зору астрології, з'являються у 2026 році – у липні та вересні.

Про це заявила відома українська астрологиня Альбіна Пономаренко в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Я пішла далі 25 року і хочу сказати, що такий сильний потужний вплив, який я пов'язую з перемогою України, він буде на 11 липня 26 року. І тут дуже цікавий збіг, тому що завжди щороку 13 липня відбувається саміт НАТО. І ось ця подія говорить про можливий вступ України в НАТО. А нам виставили умову, що ми туди вступаємо після перемоги... – зазначила астрологиня. – Але ж тут напряму є формула успіху, формула соціального успіху, формула перемоги в формулах подій, які прописуються цим аспектом. Тому ось на цей аспект я сподіваюся, що він нам вже принесе остаточну перемогу і остаточний кінець в цій війні".

Альбіна Пономаренко зазначила, що красномовну формулу перемоги вона також бачить у вересні 2026 року.

"І далі, до речі, там на вересень 26 року – знову ж таки Венера – планета дипломатії – і Марс – планета агрессії – у хорошій такій комунікації. І щодо нашого гороскопу – це формула перемоги напряму. Тобто такі красномовні формули перемоги ми бачимо в 26 році, у вересні", – резюмувала астрологиня.

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