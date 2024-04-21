Коли в небо України здіймуться цивільні літаки: розглядають варіант кількох аеродромів

Українці продовжують обговорювати можливе відновлення польотів цивільної авіації в небі України.

Про це активно заговорили ще на початку березня, після заяви Олександра Кубракова, віце-прем'єра з відновлення - міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури. Він заявив, що Україна офіційно розпочала переговори з регуляторами США та ЄС, щодо відновлення пасажирських авіаперевезень.

"Бориспіль" та "Київ" вже чекають

Раніше керівництво Міжнародного аеропорту "Бориспіль" неодноразово заявляло, що підприємство готове відновити роботу, як тільки дозволить безпекова ситуація. Там кажуть, що зберігають персонал аеропорту та проводять регулярні навчання з підвищення кваліфікації працівників.

Про наміри відновити роботу заявляють і в столичному Міжнародному аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського, мовляв, запрацюють за місяць, після того, як буде прийняте рішення про відновлення польотів над Україною.

Скептики поки сумніваються, що подібне рішення стане реальністю, враховуючи щоденні ракетні обстріли українських міст російськими варварами. У той же час експерти наводять приклад Ізраїлю та Ірану, де аеропорти працюють незважаючи на часті ракетні обстріли.

Наскільки реальним є відновлення роботи цивільної авіації в українському небі в умовах війни, як його захистити від ворожих ракет та дронів та які є перспективи для повернення авіаперевізників, сайт ТСН.ua поцікавився у Олександра Більчука, голови Державної авіаційної служби України.

Олександр Більчук, голова ДАСУ

Що потрібно для відновлення польотів

– Україна подала офіційні заяви щодо оцінки ризиків до Європейських та Американських безпекових регуляторів, аби вони підтвердили відновлення польотів. Скільки може тривати це підтвердження і коли варто очікувати на позитивне рішення?

– Відповідно до статей 1 та 9 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію Україна володіє повним і винятковим суверенітетом над повітряним простором над своєю територією та має право негайно при виняткових обставинах або в період надзвичайного стану, або в інтересах суспільної безпеки тимчасово обмежити чи заборонити польоти над своєю територією або будь-якою її частиною. Рішення щодо скасування обмежень або заборон польотів також є виключною прерогативою України.

Необхідними умовами відновлення польотів цивільної авіації є комплексна, своєчасна, повна та неупереджена оцінка рівня інтенсивності військових дій, фактичного стану наявності, розташування та можливостей засобів ураження та впливу Російської Федерації на повітряні судна цивільної авіації та об’єкти авіаційної інфраструктури, наявності сил та засобів захисту, що гарантуватимуть адекватний рівень збереження життя, безпеки польотів, забезпечення функціонування об’єктів авіаційної інфраструктури, наявності намірів та спроможності суб’єктів авіаційної діяльності виконувати та забезпечувати польоти в обставинах, що склалися.

Рівень ризику - високий

– В якій частині України можливо відновити безпечні польоти цивільної авіації? І чи може це бути Міжнародний аеропорт "Бориспіль"?

– На сьогоднішній день, відповідно до Загальної оцінки рівня загрози та ризиків авіаційній безпеці цивільної авіації у межах території України та повітряного простору над нею, затвердженої наказом Державіаслужби від 26.12.2023 № 815, територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з ВИСОКИМ ступенем ризику авіаційній безпеці у зв’язку з наявністю на території України реальних загроз для літаків цивільної авіації та персоналу цивільних аеропортів/аеродромів.

В аеропорту "Бориспіль" кажуть, що готуються приймати літаки / колаж ТСН.ua

– Які ще аеропорти України планується залучити до відновлення цивільної авіації на цьому етапі?

– З урахуванням наявних загроз нанесення ударів по об’єктах авіаційної інфраструктури шляхом застосування балістичних та крилатих ракет, ударних безпілотних засобів ураження, можливої постановки перешкод засобам авіаційного електрозв’язку та сигналам супутникової навігації, наявних сил та засобів щодо захисту відновлення польотів цивільної авіації наразі проводиться загальна оцінка рівня загрози та ризиків авіаційній безпеці цивільної авіації, за результатами якої буде можливим визначити частини повітряного простору для здійснення польотів.

Для проведення оцінки ризиків та аналізу необхідних превентивних заходів наразі розглядаються відповідні сценарії відновлення польотів на кількох аеродромах.

Вивчають рівень загроз та ризиків

– Експерти кажуть, що для утворення безпечного маршруту від аеропорту "Бориспіль" до західного кордору України, потрібно створити "залізний" повітряний коридор. Наскільки це реально здійснити і що для цього необхідно?

– Створення умов для безпечного маршруту польоту цивільного повітряного судна залежить від багатьох факторів, що є предметом оцінки рівня загрози та ризиків авіаційній безпеці цивільної авіації щодо унеможливлення втрати або пошкодження повітряного судна внаслідок ураження засобами ППО, впливу засобів РЕБ тощо.

Чому все залежить від страхових компаній

– Чи погодяться страхові компанії, яким належать літаки, дати згоду на виконання рейсів до України? Чи зросте і на скільки вартість таких авіаперевезень?

– Зверну увагу на те, що цивільні повітряні судна належать лізинговим компаніям або авіакомпаніям. Кожна лізингова компанія та авіакомпанія аналізує і оцінює ризики, а потім приймає рішення щодо здійснення польотів до України.

Необхідно зазначити, що для здійснення польотів експлуатант цивільного повітряного судна повинен забезпечити наявність страхового покриття зі страхування ризиків цивільної авіації. Експлуатант є відповідальним за проведення безпечної експлуатації повітряного судна та має застосувати всі необхідні заходи для забезпечення безпеки польотів, а також несе відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам, під час здійснення польотів.

Страхова компанія, в свою чергу, може перестраховувати страховий ризик у перестраховиків, що впливає на кінцевий розмір страхового тарифу. Таким чином, оцінка вартості перевезень, яка орієнтована, виключно, на вартість страхового захисту, буде необ’єктивною.

Що чекають від авіакомпаній

– Які авіакомпанії вже готові до відновлення роботи у повітряному просторі України? Яка їх кількість?

– Окремі українські авіакомпанії на теперішній час виконують польоти поза межами повітряного простору України. У разі відновлення польотів із аеродромів України авіакомпанії проведуть аналіз ризиків польотів на цих аеродромах і маршрутах та приймуть рішення про відновлення польотів, виходячи з їхніх можливостей, інтересів та реальної готовності до цього з урахуванням усіх вимог авіаційного законодавства.

Раніше ТСН.ua розповідав, що аеропорт "Бориспіль" готують до відкриття: коли можуть відновитися польоти і хто має сказати "так".

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