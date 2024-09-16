Коли в Україні можливі перші заморозки: синоптики здивували прогнозом погоди до кінця вересня

В Україну йде потужний антициклон. Початок тижня буде сухим і малохмарним. Дощі накриють лише західні регіони та Одещину. Температура повітря вдень прогріється до комфортних 26 градусів із позначкою "плюс".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Карпатах традиційно прохолодніше. В горах стовпчики термометрів не підійматимуться вище +20.

Сьогодні впродовж доби можливі рвучкі вітри до 15 метрів на секунду. На сході та місцями у центральних областях збережеться сильна посуха. Там оголосили високий рівень пожежної небезпеки.

За прогнозами синоптиків - у вересні в Україні не буде раптового похолодання. Зниження температури відбуватиметься поступово. Очікувати затяжних злив не слід. А перші заморозки можливі наприкінці місяця.

Україну накриє потужний антициклон! Якої погоди очікувати та чому мешканцям столиці варто зачиняти вікна?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 16 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: