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Коли в Україні можливі перші заморозки: синоптики здивували прогнозом погоди до кінця вересня

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Коли в Україні можливі перші заморозки: синоптики здивували прогнозом погоди до кінця вересня

У вересні погода знижуватиметься поступово / pixabay.com

Зниження температури відбуватиметься поступово.

В Україну йде потужний антициклон. Початок тижня буде сухим і малохмарним. Дощі накриють лише західні регіони та Одещину. Температура повітря вдень прогріється до комфортних 26 градусів із позначкою "плюс".

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

У Карпатах традиційно прохолодніше. В горах стовпчики термометрів не підійматимуться вище +20.

Сьогодні впродовж доби можливі рвучкі вітри до 15 метрів на секунду. На сході та місцями у центральних областях збережеться сильна посуха. Там оголосили високий рівень пожежної небезпеки.

За прогнозами синоптиків - у вересні в Україні не буде раптового похолодання. Зниження температури відбуватиметься поступово. Очікувати затяжних злив не слід. А перші заморозки можливі наприкінці місяця.

Україну накриє потужний антициклон! Якої погоди очікувати та чому мешканцям столиці варто зачиняти вікна?

Україну накриє потужний антициклон! Якої погоди очікувати та чому мешканцям столиці варто зачиняти вікна?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 16 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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