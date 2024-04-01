Коли в Україні ухвалять новий закон про мобілізацію: огляд правок і деталі обговорення

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про порядок мобілізації в першому читанні ще 7 лютого.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було понад чотири тисячі. Однак до голосування у другому читанні документ наразі не готовий.

Коли буде остаточно ухвалено закон про мобілізацію та в якому вигляді, в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Розгляд правок завершено

До законопроєкту №10449, який був ухвалений за основу в першому читанні, були подані альтернативні законопроєкти №10449-1, №10449-2 та №10449-3 з правками до головного законопроєкту. Вони перебували на розгляді в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Минулого тижня Комітет, як про це доповів народний депутат Ярослав Железняк, завершив розгляд усіх правок. Наступним кроком законопроєкт буде підготовлений до розгляду у другому читанні у вигляді порівняльної таблиці. Вона міститиме всі внесені та відкликані пропозиції до головного законопроєкту.

“З останніх новин роботи комітету відомо, що ними вже розглянуто всі 4269 правок. Останні обговорення правок стосувалися проходження базової військової підготовки, приймання іноземних громадян на військову службу, строків військової служби, а також звільнення з військової служби військовослужбовців і питання відстрочки від призову на військову службу”, – розповіла Марина Бекало.

Що буде з законопроєктом далі

Після того, як законопроект буде готовий до другого читання, за регламентом він передається на розгляд Верховної Ради, яка на сесії постатейно розглядає кожну правку, пропозицію та відповідно голосує за статтю в цілому.

“На законопроєкт ще чекають кілька етапів до голосування у другому читанні. По-перше, зараз розглядатимуть додаткові комітетські правки. Це ще довго. По-друге, треба ще рішенням комітету затвердити всю таблицю. Там багато підготовчої роботи, тому може відбутися десь не раніше 3-4 квітня”, – повідомив нардеп Железняк.

В якому вигляді буде ухвалена остаточна редакція законопроєкту №10449, буде зрозуміло лише після постатейного голосування Верховної Ради.

Десь 10-11 квітня, за словами нардепа, законопроєкт може зʼявитися в Раді. І проголосований теж буде в такі дати.

“Далі тут питанн, чи буде “блокувальна постанова”, чи ні, яка затримає підписання законопроєкту спікером. Але загалом десь ближче до кінця квітня – початку травня закон підпишуть. Ще місяць на набрання чинності. І маємо лише кінець травня – початок червня він запрацює. І як завжди, все це орієнтовний прогноз, і на кожному етапі щось може піти не так”, – пояснив Ярослав Железняк.

Які скандальні правки підтримали та відхилили

Комітет підтримав правку до мобілізаційного законопроєкту про демобілізацію після 36 місяців військової служби, але це відбуватиметься за рішенням президента.

Створювати електронний кабінет військовозобов’язаних змушувати не будуть – скандальну правку не підтримали. Також комітет відхилив статті про електронні повістки.

Правки стосовно можливості бронювання громадян з огляду на високу зарплатню та сплачені податки комітет відхилив.

З ухилянтів від мобілізації вирішили зняти всі обмеження, які запропонували в першому читанні. Комітет ухвалив виключити всі пункти про заходи впливу, обмеження виїзду за кордон, водіння транспортних засобів, блокування рахунків.

Ідею, що аспірантів на контракті можуть мобілізувати, а бюджетників ні – відхилили. Тепер на категорії "бюджетник чи контрактник" їх не ділитимуть.

Комітет не підтримав відстрочку для прокурорів органів прокуратури, радників, помічників, прессекретаря президента, працівників секретаріатів голови Верховної Ради, його першого заступника та заступників, працівників секретаріатів депутатських фракцій, груп у парламенті, працівників патронатних служб прем’єр-міністра та інших членів уряду й інших державних органів.

Також відхилили норми про відстрочку для осіб начальницького складу НАБУ та ДБР, співробітників МЗС України й осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайного й повноважного посла, релігійних проповідників, наставників або інших священнослужителів релігійних організацій, працівників позашкільної освіти, творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів і керівників національних закладів культури.

Комітет підтримав надання права засудженим, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

Нагадаємо, в Україні спалахнув черговий скандал з мобілізацією: чоловіків “виманюють” із квартир. Адвокатка пояснила, чи законно так вручати повістки.

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