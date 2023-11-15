Коли в Україні розпочинається різдвяний піст: що можна їсти та поради священника

В Україні вперше святкуватимуть Різдво за новим календарем - 25 грудня. Тож і різдвяний піст розпочинається на два тижні раніше. Триватиме він від сьогодні й аж до Святвечора.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

У чому сенс різдвяного посту: пояснення священника

Віряни пояснюють, що дотримуються поста, аби зустріти Різдво з чистою душею. Піст - це не про їжу, а про час, коли молитва має особливу силу.

"Потрібно розуміти, що в цьому році піст унікальний для нас через виклик війною. Як у пості ми отримуємо перемогу над шкідливими звичками, над пристрастями, над злом. Так само ми можемо молити Бога про те, щоб ми отримали перемогу і над зовнішнім ворогом", - каже священник ПЦУ Михайло Омелян.

Священник ПЦУ Михайло Омелян.

Та й до того ж різдвяний піст не такий суворий, як великодній. Слід відмовитися лише від їжі тваринного походження. У певні дні навіть можна пити вино і їсти, наприклад, рибу. А самих пісних страв лише в українській кухні стільки, що можна не повторитися жодного разу за всі 40 днів.

Смачні вареники під час посту

ТСН зустрілась із кулінарною експерткою Іриною Рудневською. Вона каже, що вареники можна приготувати і без сметани та вершкового масла. А квашенина, яку українці вже встигли підготувати до зими, легко може стати основою.

Квашену капусту Ірина Рудневська радить змішати зі свіжою. Замість сала для засмажки будуть печериці. Гриби, а також овочі, фрукти, бобові й каші - усе це можна їсти під час різдвяного посту.

Процес приготування

Тісто на вареники експертка готує заварне, тобто на воді. Для начинки - цибуля, капуста, журавлина. Хоча варіацій того, що покласти всередину, крім капусти, безліч. Причому і солодких, і солоних.

"Це лише одна з багатьох простих, але при цьому смачних страв. І на наступні 39 днів їх можна знайти ще чимало. Головне - пам'ятати, що піст - це, звісно, і про їжу, але не тільки", - каже кореспондентка ТСН Інна Лебеденко.

Піст повинен бути корисним, а не шкідливим

Дієтологи наголошують, що піст повинен бути корисним, а не шкідливим.

"Люди, яким не можна точно постувати - це діти, особливо до 14-16 років. У залежності від метаболізму. Це, звичайно, вагітні жінки, жінки, які годують груддю, які планують вагітність, щоб не зайти в якісь дефіцити, особливо амінокислот, які ми під час посту й так не отримуємо", - каже лікарка-дієтологиня Яна Музира.

Церква робить також послаблення для військових на передовій і людей, які мають хронічні захворювання.

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Нагадаємо, ТСН.ua писав про календар постів на 2024 рік.

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