Коли в Україні відбудеться пікове навантаження на ринок пального: експерт пояснив

Коли в Україні відбудеться пікове навантаження на ринок пального: експерт пояснив

Ситуація з пальним на українському ринку трохи покращилася, проте нас ще чекає тяжкий період.

За прогнозом, пікове навантаження на ринок відбудеться серпні та вересні.

Про це в ефірі ТСН розповів експерт ринку пального Сергій Куюн.

“Нас чекають важкі періоди в серпні, вересні та жовтні - це піковий період, коли нам потрібно буде ще більше пального. Червень вважається спокійним періодом, ми досягли мінімального рівня забезпечення. Наступні три-чотири місяці нам потрібно буде на 20-30% більше. Зараз проблеми з логістикою та ресурсами нікуди не зникли”, - наголосив Сергій Куюн.

Нагадаємо, що очільник МЗС Фінляндії припустив, що війна може вийти за межі України.

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