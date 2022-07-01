Коли в Україні відбудеться пікове навантаження на ринок пального: експерт пояснив

Ситуація з пальним на українському ринку трохи покращилася, проте нас ще чекає тяжкий період.
За прогнозом, пікове навантаження на ринок відбудеться серпні та вересні.
Про це в ефірі ТСН розповів експерт ринку пального Сергій Куюн.
“Нас чекають важкі періоди в серпні, вересні та жовтні - це піковий період, коли нам потрібно буде ще більше пального. Червень вважається спокійним періодом, ми досягли мінімального рівня забезпечення. Наступні три-чотири місяці нам потрібно буде на 20-30% більше. Зараз проблеми з логістикою та ресурсами нікуди не зникли”, - наголосив Сергій Куюн.
Нагадаємо, що очільник МЗС Фінляндії припустив, що війна може вийти за межі України.
Читайте також:
- Кулеба показав світу наслідки ударів по Одеській області та закликав надати Україні сучасну ПРО
- В Луцьку від початку війни переселенцям видали 180 тисяч гарячих обідів
- Залужний обговорив з генералом Міллі звільнення України від окупантів