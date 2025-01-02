Коли в Україні відбудуться вибори президента та хто має шанси на перемогу: прогноз Влада Росса

За один з найоптимістичніших прогнозів, війна в Україні може закінчитися 25 травня 2025 року, коли Сатурн увійде в нульовий градус Овна. За деякими даними, саме на цю дату намічені вибори президента України та Верховної Ради. Про такі плани свідчить і те, що всі агітаційні майданчики "вже куплені-перекуплені з весни до осені".

Про це розповів астролог Влад Росс для ТСН.ua.

"У нас вибори мають відбутися або 25 травня, навесні, або все-таки восени наприкінці жовтня. Зараз багато хто схиляється, що вибори відбудуться все-таки восени, але якщо події розвиватимуться швидко, то, можливо, й наприкінці весни. Тому всі білборди вже викуплені та всі готуються до виборів. Та й фальстарт зробив у нас один відомий політик – Бойко. Він побачив, як у Румунії перший тур виборів Джорджеску виграв завдяки TikTok і рівно через 2 дні зареєструвався в TikTok і видав палку промову", – зазначив астролог.

За його словами, шанси кандидатів на перемогу у президентських виборах залежатимуть від дати проведення.

"Дуже важливо, коли відбуватимуться вибори, бо, наприклад, поки Юпітер у Близнюках, у знаку асцендента президента Зеленського, то шансів більше у нього. Юпітер виходить із Близнюків у знак Раку 10 червня, тому вибори до 10 червня Зеленському сприятливі, він має хороші шанси переобратися. Те, що він точно піде на вибори, я вам гарантую. Не слухайте тих, хто каже, що Зеленський поїде до Англії. Так хотіла б Москва, розумієте. Я вам точно можу сказати, що він балотуватиметься", – наголосив Росс.

За словами астролога, восени найкращі шанси має колишній головком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Це "кандидат №1", якщо вибори відбудуться восени. Також є непогані шанси у Буданова [очільник ГУР – ред.]. Тобто його рейтинг також зросте. Ну і головна сенсація – після перемоги Усика над Ф'юрі, він також може піти у президенти. Це ймовірно буде та "темна конячка", яка може всіх обійти та виграти ці вибори", – припустив Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відомий астролог зробив прогноз на рік Зеленої Дерев’яної Змії. Влад Росс шокував інформацією про новітню зброю, яка вже є в Україні, та запевнив, що ключову роль у закінченні війни зіграє саме жінка.

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