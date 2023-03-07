Коли до України доставлять Patriot - названі орієнтовні терміни

Високопоставлене джерело в Уряді розповіло про орієнтовний термін, коли до України може бути поставлено озброєння, здатне збивати балістичні ракети росіян.

"Якщо рік тому головною метою було виживання, то сьогодні ми абсолютно сміливо говоримо про нову ціль – перемогти, - повідомило джерело. - Коли ми кажемо про контрнаступ, то говоримо про зовнішні чинники. Тобто про забезпечення ЗСУ. Сьогодні задачі - розширити перелік зброї, яку Україні надали та надають з точки зору запчастин. Танкова ініціатива переросла в танкову коаліцію, сьогодні це живий реальний проєкт. Партнери зацікавлені та навіть смакують цю можливість. Є переконання, що так само буде і з літаками. Після квітня чекаємо на постачання Patriot, сучасних установок, які дають нам шанс боротися з балістичними ракетами".

Там додали, що зараз Україна не захищена від балістичних ракет.

"Від балістичних ракет ми не захищені, від них потерпають, у першу чергу, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина, Луганщина. Росіяни використовують С-300 як засіб балістики. Звісно, це неточна ракета. У неї задача - дрібними снарядами руйнувати літаки. С-400 вони двічі випробовували по Києву. У росіян їх мало. Тобто системи ППО, які здатні збивати балістичні ракети, нам дуже потрібні. Ми тиснемо на партнерів у тому, що авіація - це і є елемент ППО, що авіаційні платформи потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет, іранських дронів", - каже поінформоване джерело.

До цього джерело в Уряді додало: "В Україну буде поставлено найближчим часом ще два комплекси IRIS-T. Один постріл – це 1,5 млн євро. Ми чекаємо на Patriot від американців, німців. Але для розуміння - щоб убезпечити навіть весь Київ, по периметру треба 4 Patriot. Коли ми показуємо партнерам те, як вдало ми використовуємо, вони розуміють, що можуть давати більше. Тому американці шукають для нас, переконують партнерів, що нам треба дати озброєння. NASAMS – дуже крутий комплекс, який був розроблений у Норвегії для американців. У нас очікується 6 NASAMS від американців, 7-й – від канадійців та ще 6 - від Норвегії. Це питання часу. Іранські дрони ми навчилися збивати дешевими засобами".

Нагадаємо, в січні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що системи Patriot будуть на бойовому чергуванні в Україні вже в середині весни 2023 року. Як повідомляли в Офісі президента, Україна планує отримати дві батареї ЗРК Patriot по 8 пускових установок. Ці системи можуть збивати балістичні ракети ворога.

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