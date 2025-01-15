Коли війна змінює все: як біженцям у Німеччині вдалося створити власний дитячий садок

Німеччина прихистила більше мільйона українських біженців, а діти дошкільного віку - одна із найуразливіших груп, що потребує постійної залученості активних громадян та організацій.

ТСН.ua подивився, як працює перший в Німеччині дитячий садок неповного дня, який допоміг сім'ям з Франкфурту й околиць адаптувати дітей у новій країні.

Німці одразу запропонували допомогу

«Ми не могли не зреагувати. Повномасштабна війна прийшла так раптово. Ми відчули, що потрібно діяти негайно», - згадує заступниця керівника німецького дитячого центру при католицькому осередку Івонне Функен.

Керівництво католицького осередку не вагалося жодної хвилини. Всі зусилля були спрямовані на створення комфортного і безпечного середовища для дітей. Всього за кілька днів вдалося організувати групу з 18 дітей. І, хоча цей садок не є частиною офіційної німецької системи, він став важливим етапом адаптації для понад 100 українських дітей.

Дитячий садок «Левеня» є проєктом, що започаткували Українське Товариство у Франкфурті-на-Майні у партнерстві з Католицькою церквою єпископства Лімбурґ.

«До війни у товариства була школа та суботній садочок. Ми були єдині, що давали українським дітям знання нашої мови тут», - згадує початок роботи керівниця української групи Ольга Шендрик.

Вона переїхала в Німеччину як біженка, але одразу зрозуміла, що хоче робити свій внесок у покращення життя тих, хто тікає від війни. Садочок відкрився у липні 2022 року і продовжує безперервно працювати.

Він також може слугувати тимчасовим рішенням для українських дітей на перехідний період до інтеграції в німецькі дитячі садки (поки міська влада не надає місце в офіційних закладах), або ж поки батьки хочуть залишити дитину з однолітками на кілька годин на день.

Одне із занять у садочку. Фото: Ольга Шендрик

Організатори впевнені, що садочок став чимось більшим - простором для інтеграції, який не тільки розвиває німецьких та українських дітей, а й допомагає сім'ям краще зрозуміти один одного.

Коли мова - не перешкода

Проєкт швидко знайшов підтримку і серед місцевої громади, зокрема й у особі Марії Альберт, керівниці закладу. За її словами, вони одразу запропонували приміщення, яке було доступне на той час, і на якому можна було організувати тимчасовий дитячий садок. Вже з першого дня створення цієї ініціативи стало очевидно, що ідея - не просто допомогти українцям, а й підштовхнути батьків з обох країн до комунікації.

Всі залучені акцентують увагу на інтеграції українських дітей у німецьке суспільство через спільні заходи. Ольга Шендрик вважає, що важливо було створити умови для природного спілкування дітей: «Ми організовували свята, такі як святого Мартіна, День Санта Клауса (Святого Миколая), а також відвідували різноманітні міські ярмарки. Це не просто інтеграція, а й спосіб познайомити дітей з новими традиціями».

Такий підхід дозволяє дітям не тільки знайомитися з німецькою культурою, але й обмінюватися досвідом, навіть спілкуючись різними мовами. Ідея продовжує розвиватися, і 2025 рік стане важливим етапом для подальшого функціонування садка.

Враховуючи великий попит, українська громада вирішила розширити його масштаби. Уже зараз працює один філіал суботнього садка «Сонце в долонях», який функціонує на базі суботньої школи і багато років допомагає українським дітям. Однак через високий попит на місця було прийнято рішення відкрити другий філіал.

Директорка української суботньої школи Роксолана Рахлецька виявила потребу в таких змінах і тепер працівники садочку готуються до змін.

«18 січня ми плануємо відкрити, на базі нашого садочку, другий філіал українського суботнього садочку, в який плануємо набирати дітей з 2,5 до 4 років», - анонсувала Ольга Шендрик.

Щоб потрапити до установи треба заповнити просте опитування від організаторів. У садочку проводять заняття для загального розвитку, креативні активності, прогулянки на свіжому повітрі.

Такі проєкти, попри намагання російської пропаганди спотворити образ українців за кордоном й представити їх як соціально пасивну спільноту, допоможе ще більшій кількості дітей отримати доступ до виховання та підтримки в умовах війни. Це також дасть можливість родинам, що пережили складні часи, забезпечити своїх дітей не тільки безпечним місцем для гри, а й якісною освітою.

Згідно із дослідженнями міграційної платформи EWL, 57% українських біженців у Німеччині бачать майбутнє своїх дітей за кордоном. 51% опитаних розказали, що приїхали з дітьми до 18 років.

Матеріал підготовлено за участі CFI, Французької агенції з розвитку медіа, в межах проєкту Hub Bucharest за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.

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