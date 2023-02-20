Коли виженуть Леніна зі столичної підземки: начальник метро Києва дав відповідь

Які плани у столичного метро щодо демонтажу погруддя Леніну, який прихований за ширмою на станції "Театральна", та коли його буде демонтовано, розповів начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua Брагінський уточнив, що станція "Театральна" була введена в експлуатацію 1987 року і тоді носила назву "Ленінська".

"Погруддя "вождя" розташоване в торці платформи. Кажуть, що його спустили під землю та розмістили на станції, ще коли вона тільки будувалася. Вага бронзового Леніна понад 4 тонни і погруддя кріпиться до торцевої стіни середнього залу. Тобто демонтаж такої масивної конструкції потребує спеціальних проектних рішень, а також технічних засобів. На виконання закону про декомунізацію погруддя було закрито фальшстіною з зображенням 3D-малюнка театрального залу Оперного театру, що відповідає назві станції", - пояснив він.

Погруддя Леніна на "Театральній"

Брагінський зазначив, що у перспективі для недопущення пошкодження конструктивних елементів станції у метрополітені планують включити роботи із демонтажу погруддя Леніна до складу робіт зі спорудження другого пересадкового вузла між станціями "Театральна" та "Золоті ворота"

"Коли у метро був значний пасажиропотік, то в переході, що існує, пасажирам було тіснувато. Ми порушили питання щодо будівництва другого пересадокового вузла. Як тільки у нас з’явиться можливість розпочати роботи, ми демонтуємо погруддя Леніна, а на його місті з’явиться перехід на "Золоті ворота", - пояснив він.

Нагадаємо, у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар.

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