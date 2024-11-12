"Коли влучила ракета, Олена годувала немовля, поруч грались діти, всі загинули": пронизлива історія родини, яку вбив Путін у Кривому Розі

Стали відомі нові подробиці жахливої трагедії в Кривому Розі, яка сколихнула всю Україну. Як відомо, вчора зранку путінська армія влучила ракетою в багатоквартирний будинок, внаслідок чого 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічені хвилини втратив всю свою родину – 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок.

Найменшій дівчинці було 2 місяці, в момент влучання мати як раз годувала немовля. Батько дітей вижив через те, що відволікся, вийшовши на кухню щось принести та через руйнацію перекриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі.

ТСН.ua розшукав друга цієї родини, криворізького фотографа Олександра Дігтяра.

Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів ТСН.ua наступне: "З Максимом я не зміг поспілкуватись, він просто не може розмовляти… Як кажуть в народі, у нього штора на очах".

Та продовжив: "В момент влучання ракети вони були вдома, це 5 членів родини – він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину, двоє інших діточок, 10-річний Кирило та Демид, якому було 2,8, грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти, можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух, Макс опинився на другому поверсі, в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього зробити. До будинку оперативно під’хали швидка, пожежні, поліція, почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу".

Олена Кулик зі старшою та середньою дитиною. Фото з соцмереж.

Про родину Куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім’я.

"Я не знаю, до якої церкви ходив Максим, але знаю, що ще під час ковіду Макс волонтерив, підгодовував безхатьків, розвозив бокси з їжею, Олена перебувала в декретній відпустці", – каже Олександр.

Резюмуючи, Олександр додає: "В соцмережах я побачив, що ракета влучила в їхній будинок. Брат Максима сказав мені, що новини погані. Я приїхав на місце і побачив все це… Для Максима і дружини діти були сенсом життя, квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все…Зараз з ним його батьки, брат, з Максом неможливо зв’язатись, він не розмовляє…Завали розбирали біля 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було наче в ту кімнату, де були Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, пройшла крізь і в їхню кімнату, після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався наче пісочний", – розповідає Олександр.

За словами знайомих цієї родини, зараз збираються кошти для того, щоб допомогти Максимові фінансово.

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Раніше повідомлялось про те, що росіяни влучили балістикою у багатоповерхівку в Кривому Розі.

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