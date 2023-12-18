“Коли я став командиром, цінності змінилися”: комбат ЗСУ розповів, що для нього є перемогою

Командир батальйону “К-2” 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Герой України, майор ЗСУ Кирило Верес каже, що для нього перемога настане тоді, коли закінчиться війна і його підрозділ не буде наражати себе на небезпеку кожного дня.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній.

“Що для кожного значить перемога? Це коли перестануть гинути мої люди. Якщо я казав рік тому, що перемога — це коли закінчиться Російська Федерація, то я тоді був молодим і я не командував такою великою кількістю людей і не віддавав накази, кому йти в бій, а кому не йти”, — каже комбат.

“В мене тоді була група з 13 людей і я вважав, що ми будемо нищити ворога з ранку до ночі, “я танки гриз, як барбарис”. Але коли я став командиром, у мене цінності трохи змінилися”, — ділиться він.

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“Звісно, коли закінчиться Російська Федерація, коли я буду знати, що вони далі 100 років на нас не нападуть, що не будуть воювати мої діти, це важливо. Але для мене особисто буде перемога, коли закінчиться війна і мій підрозділ не буде наражати себе на небезпеку кожного дня”, — наголосив військовий.

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