Коли європейські військові зайдуть до України і чого чекати від Путіна: експерт пояснив

В Мережі активно обговорюють можливість відправки до України німецьких військових. Про таку можливість заявила Анналена Бербок, очільниця МЗС Німеччини, зауваживши, що зараз розглядається питання міжнародної військової присутності в Україні для забезпечення припинення вогню.

До цього схожі заяви робили представники інших європейських держав.

ТСН.ua з’ясовував наскільки реальним є залучення військових з інших держав до України, хто ще окрім Німеччини зможе відрядити до нас своїх солдат. Чим це допоможе та як на такі дії може відреагувати Путін?

Передвиборчі заяви?

На думку військового експерта Ігоря Романенка, поки зарано сприймати заяви німецьких політиків, як реальний факт.

"Це лише заява Анналени Бербок, про те, що розглядається можливість відправки німецьких військових до України. В той же час, канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявив щодо цього своє категоричне "ні". Схожа історія була про надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus. Мерц (опонент Шольца на виборах) обіцяє, що дасть Україні далекобійні ракети, а діючий канцлер, каже шо ні. Тобто все це, за великим рахунком, лише частина передвиборчої боротьби у Німеччині", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Мають бути спільні дії європейців

Експерт зауважує, що на поточний момент питання щодо відправки до України військових з Європи точно не вирішиться. Хоча погоджується, що раніше схожі заяви робили представники Франції та Великої Британії.

"Подібні дії європейцям треба вирішувати не окремо, а спільно, має бути об’єднане рішення німців, англійців та французів щодо відправки військових до України. Поки є лише намагання, чи перспектива, яка активно обговорюється. Підкреслю, що йдеться не про ті війська, які будуть вести бойові дії в Україні, а про військові формування, які мають здійснювати контроль тимчасової лінії, про яку сторони домовляться на час можливого перемир’я в Україні", – пояснює Ігор Романенко.

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Проєкт, який потрібно розвивати

Військовий експерт підкреслює, що залучення європейських військових до України – це лише проєкт, який запущений в розробку на перспективу.

"Для України він дуже важливий. Тому безперечно, що його варто опрацьовувати та розвивати. Згадаймо, що було на початку війни. Німеччина та той же Шольц починали з допомоги Україні бронежилетами та захисними шоломами, а зараз дають нам комплекси IRIS-T та Patriot, потужні гаубиці та боєприпаси. Все починалося з малого", – зазначає Ігор Романенко.

Коли європейські військові зайдуть до України?

У разі, якщо питання щодо залучення європейських військових до України стане реальністю, всіх цікавить, якою може бути на це реакція Путіна. Адже російський диктатор та його посіпаки вже не раз погрожували Європі ядерною зброєю, у разі допомоги Україні.

"Зарано говорити про реакцію Путіна, він багато чого говорить. Європейські військові зможуть зайти до України з миротворчою місією лише після настання перемир’я у війні. Тобто коли російський диктатор на нього погодиться з власної ініціативи чи під тиском. Бо ж формальне досягнення перемир’я може супроводжуватися постійними військовими провокаціями з боку Росії, які ми вже проходили після угод у Мінську. Саме тому європейські військові у цей момент будуть потрібні в Україні. Тобто їх введення – це робота на перспективу і її потрібно виконувати", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що Шольц зробив заяву про можливість направлення німецьких військ до України.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у Києві

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