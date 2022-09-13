Коли закінчиться активна фаза бойових дій: військовий експерт дав відповідь

Олег Жданов зазначив, що одним з ключових завдань є звільнення ЗАЕС і перекриття води в Крим, а для цього треба взяти Мелітополь.

Для подальшого успішного звільнення України нам не вистачає ще авіації і ракетних військ. І ще не вистачає кількості тих озброєнь, які ми отримуємо сьогодні.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.

"Все решта, я так розумію, вся номенклатура, перелік узгоджений і він надходить", - зазначив експерт.

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Олег Жданов зробив прогноз, коли закінчиться активна фаза бойових дій.

"Що стосується найближчої перспективи, то я думаю, до кінця року було б найменшим завданням – перерізання суходільного коридору до Криму, звільнення Запорізької атомної електростанції і повернення під контроль України, перекриття води в Крим, а для цього треба взяти Мелітополь. Мелітополь – це ключове місто. Ну і можливо, це Донецьк. Це найменше завдання", - пояснив він.

Що стосується найбільшого завдання, експерт наголосив, що його можна буде виконати лише за умови, якщо надходитиме зброя.

"Найбільше завдання, якщо буде надходити зброя, то в цей рік ми вже точно не впишемося, хоча б, принаймні, на річницю нападу Росії на Україну вийти на державний кордон материкової України. Можливо, увійти до Криму", - підсумував він.

Нагадаємо, Олег Жданов переконаний, що очільник країни-агресорки Володимир Путін на сьогоднішній день власноруч керує війною. І рішення про удар по тепловим електростанціям приймалося особисто Путіним.

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