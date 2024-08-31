Коли закінчиться літо: синоптики ошелешили прогнозом погоди на вересень

Літо добігає кінця, однак тільки за календарем, бо на українських теренах панує 30-градусна спека, навіть ночі не дають відчутної прохолоди. Про те, що наближається осінь, нагадують лише пізні світанки і ранні вечори. Якщо на початку серпня сонце сходило о пів на шосту ранку, а заходило близько дев’ятої вечора, то наприкінці серпня воно сходить уже на початку сьомої ранку, а заходить раніше, ніж о восьмій вечора.

За серпень день покоротшав майже на дві години, але він усе ще набагато триваліший за ніч. Осіннє рівнодення, тобто коли день дорівнює ночі, настане 22 вересня, надалі день буде коротшим ночі. Як помітно вплине на температуру менша тривалість перебування сонця на небі, а також якою очікується погода у першому осінньому місяці, з'ясував ТСН.ua.

Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Синоптики розповіли про погоду на вересень / Фото: Pexels

Укргідрометцентр: холоди прийдуть не скоро

Українські синоптики наголошують, що вересень – перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності. У вересні закінчується метеорологічне літо.

Як пояснив нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, метеорологічне літо – це коли середньодобова температура повітря перевищує +15 градусів. Тобто протягом вересня вона поступово знижуватиметься і коли впаде нижче +15 градусів у середньому за добу, це означатиме, що літо закінчилось. Але воно може затриматись надовго, наприклад, торік метеорологічне літо закінчилось у третій декаді вересня. А нинішній вересень, за інформацією Укргідрометцентру, прогнозується теплішим за торішній на два градуси.

"Ми живемо в час загального потепління на земній кулі, тому клімат в Україні не може бути винятком, він поступово стає теплішим, ніж у попередні роки, - говорить Анатолій Прокопенко. – Нинішній вересень також прогнозується по-літньому теплим. Середня місячна температура повітря передбачається +15-20 градусів, на півдні України +18-20, у Карпатах – 13-14 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму. Опадів очікується в межах норми, але вони не компенсують тривалої посухи влітку. В залежності від регіону випаде 37-76 мм дощу, у Карпатах місцями – 97-111 мм, більш сприятлива картина на заході України. В інших областях недостатність опадів може становити загрозу для майбутнього врожаю озимих".

Тобто вересень прогнозується прохолоднішим за серпень на 6-8 градусів, дощів повинно бути приблизно стільки ж, як і в серпні. Це середні розрахункові показники, насправді у багатьох областях у серпні опадів було менше, ніж розраховано синоптиками.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у вересні становить 7 градусів морозу, на півдні Херсонської і Запорізької областей - 0 градусів, у Криму – 5,5 градусів тепла. Абсолютний максимум температури у вересні – 38,8 градусів тепла, в гірських районах – 32 градуси тепла. Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах, а в Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській областях - у першій декаді вересня.

Для порівняння: у серпні абсолютний мінімум температури повітря становить 1 градус тепла, абсолютний максимум – 42 градуси тепла.

У вересні все ще збережеться тепла погода / Фото: Unsplash

Погодні сайти: ще побачимо +30 градусів

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що перший тиждень вересня очікується спекотним, з температурою вдень понад +30 градусів. Надалі температура почне поступово знижуватись, але у більшості областей навіть 30-го вересня вона не опуститься нижче +20 градусів. З опадами буде по-різному - від злив із грозами до незначних дощиків. Нагадаємо: місяць тому інтернет-синоптики обіцяли прохолодну погоду вже з 1 вересня.

Захід

На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – у перший тиждень осені пануватиме спека, денні температури +30-32 градуси, нічні +15-19 і без опадів. Починаючи з 8-9 вересня, задощить, температура знизиться до 23-25 тепла, на Хмельниччині навіть до +21 градуса. Весь другий тиждень вересня жителям заходу країни краще мати при собі парасольки, особливо це актуально для львів’ян, тернополян та івано-франківців. Друга половина вересня має бути ще прохолоднішою, небо – похмурим, дощів побільшає. Денна температура знизиться скрізь до +18-20 градусів, нічна до +12-14. Найрясніші опади очікуються на Івано-Франківщині, Буковині і Хмельниччині: тут з 20 по 23 число можливі сильні зливи. Дощі припиняться лише під кінець місяця.

Північ

У північних областях - це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – літо також затримається на перші 7-8 днів вересня. Та якщо на Волині і Рівненщині спека +30-32 градуси буде майже тиждень, то в інших областях уже 3-4 вересня стане прохолодніше – не вище +28, а надалі ще менше. Середина місяця очікується з дощами, майже всі дні з 6-8 по 13-16 вересня будуть "мокрими". Очевидно, що осінні дощі не можуть бути теплими, тому температура в регіоні досить швидко знизиться до +20-22 градусів удень і до +13-15 вночі. Надалі погода покращиться, однак на початку і в середині третьої декади прогнозуються два короткі дощові періоди. Причому 21 вересня на Житомирщині, а 25 вересня - Київщині можливий навіть цілоденний "потоп". Під кінець місяця температура ще знизиться – до +18-20 градусів удень і до +10-11 вночі.

Центр

У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода у вересні очікується однаковою за температурою і різною за кількістю опадів. Перші сім-десять днів – дуже спекотні, від +30 до +32 градусів, надалі - швидке зниження температури до +24-25, і за останню декаду "пічка поступово охолоне" до +19-20 градусів.

Причиною похолодання в середині місяця стане циклон, який, починаючи з 10 числа, принесе в регіон довгоочікувані дощі. Більше опадів прогнозується на Полтавщині і Дніпропетровщині, дещо менше – в інших областях. Але й тут мають бути сильні зливи передусім у середині місяця, а на Вінниччині – 20-22 вересня. Опади припиняться після 23-25 числа.

Схід

У три східні області – Харківську, Донецьку і Луганську – осіння прохолода завітає не відразу. Ще понад тиждень триматиметься висока температура: вдень +31-32 градуси, вночі +22-23. Надалі вересень все ж розпочнеться не лише за календарем, але холодатиме поступово, особливо на Луганщині. Дощі туди прийдуть у середині місяця і будуть незначними, на відміну від Харківської області. Харків’яни ж ходитимуть під парасольками майже декаду, з 8 по 16 вересня. А 13-го їм краще не виходити з дому зовсім, бо навіть парасольки не врятують. Завдяки дощам, температура в регіоні знизиться до +20 градусів уже після 20 числа і утримається до кінця місяця.

У Донецькій області трохи дощитиме у першій і другій декадах, а остання третина місяця очікується здебільшого сухою і сонячною. Температура в ці дні становитиме +20-22 градуси вдень та +12-14 уночі.

Південь

На півдні країни температурний фон виявиться різним. Одещина, завдяки прохолодному подиху Чорного моря, не потерпатиме від 30-градусної спеки, як інші, більш віддалені від моря області. Вдень тут буде у першій декаді не вище +28, у другій і третій декадах відповідно +24 і +21, вночі – від 16 до 20 градусів. Дощитиме в області частенько: на початку місяця, з 11 по 14 та з 18 по 25 вересня, проте не рясно.

У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях на початку вересня можливо навіть +33 градуси, надалі температура знизиться до +25 в середині місяця і до +21-23 наприкінці. Нічна температура коливатиметься у межах 15-20 градусів тепла. У першій половині місяця дощових днів буде більше, ніж сонячних, друга половина – майже без опадів.

У Криму початок вересня очікується холоднішим, ніж в областях, які розташовані північніше. Тут з перших днів розпочнуться дощі з грозами, температура впаде до +26 градусів і вже не підвищиться. В останні три тижні вересня на півострів прийде класичний "оксамитовий" сезон: сонячно, без опадів, вдень +23-25 градусів, уночі +15-16.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів подібні щодо значень температури, але інтернет-синоптики обіцяють у вересні більше опадів.

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