Коли закінчиться війна: Черник прогнозує катастрофу для Росії на початок літа

РФ вже зазнає стратегічної поразки у війні і все рухається до катастрофи для неї на фронті.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів про наявність на фронті ознак того, що в кінці травня-на початку літа Росія може зазнати поразки у війні проти України.

Про це Черник розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Так, полковник погодився з прогнозом очільника української розвідки Кирила Буданова про те, що війна може завершитись у кінці весни.

"Росія зазнає стратегічної поразки і не знає, як вийти із цієї катастрофи, яка на неї насувається. Але разом з тим маємо пам’ятати, що будь-які тиранічні режими, які починають такі війни, усвідомлюють, що після поразки, найімовірніше, вони загинуть. Путін це також прекрасно усвідомлює. Тому на мій погляд, видихати нам ще зарано. Чи складуться передумови для катастрофи (РФ – ред.) на кінець травня-початок літа? Цілком можливо. Все туди рухається", – розповів військовий аналітик.

Водночас він попередив, що перемога буде дуже важкою для України.

"У Нікколо Макіавеллі є дуже гарний вислів – "війни починають, коли хочуть, закінчують – коли можуть". З огляду на те, що росіяни будуть битися на смерть, ця перемога для нас буде дуже важкою, але вона обов’язково буде", – переконаний Черник.

Прогнози щодо закінчення війни

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вірить, що війна завершиться у найближчі місяці. Це станеться в одному з двох випадків – або коли Україна переможе, або коли Росія сама захоче припинити війну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що війна може закінчитися раніше від звільнення всіх територій саме військовим шляхом. Так, може бути звільнене одне велике місто, після чого загарбники залишать решту територій.

За оцінками екскомандувача військ США в Європі, генерал-лейтенанта Бена Годжеса, вже до кінця 2022 року ЗСУ можуть звільнити захоплені Росією після 24 лютого території, а до літа 2023 року – деокупувати Крим.

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