Коли закінчиться війна та чи переможе Україна: прогнози карпатських мольфарів 

Мольфари поділилися прогнозом, як і коли закінчиться війна в Україні та яке майбутнє на нас чекає вже після війни.

Вони віщували війну перед 2014 роком і бачили, що це розростеться у ще більшу біду. Мольфарам вірять не всі, але після таких пророцтв усе більше людей чекають на новий прогноз, але тепер із датою перемоги України.

Що кажуть віщуни тепер і як їм вдається побачити майбутнє - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

До всіх мольфарів головне запитання: коли закінчиться війна в Україні. І що взагалі буде далі. Є такі, що кажуть: добра чекати не варто, як і на повернення територій.

Що напророкувала карпатська мольфарка

Більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення Незалежності. Так напророкувала і Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Вона ствердно каже - переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським прапором.

Про перемогу України кажуть і ще двоє карпатських віщунів.

Місцеві порадили журналістці ТСН Оксані Радіоновій ще одного мольфара на ім’я Довбуш. У нього прогнози теж позитивні, чоловік впевнено каже - переможе Україна, але за певних умов. І теж навіть називає приблизні дати.

Чи буде повторне захоплення столиці?

Цього не відкидає карпатський віщун, але говорить і про те, чим ця спроба скінчиться.

Пані Марія попереджає: українці ще настраждаються - віщує скруту, але зазначає, виграє війну саме чинний президент.

Пані Марія також ділиться секретом, як їй так вдається побачити майбутнє всієї України: "Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – це все не є науками і передбачення, на жаль, чи інколи, на щастя, не завжди справджуються на 100%. Вірити в це чи ні - справа кожного. Але особисто я вірю, що кожна людина, якщо чогось дуже захоче - вона може це здійснити. А ще усі ми маємо вирітити в ЗСУ, зобов’язані дякувати їм щодня і не забувати підтримувати як морально, так і донатами".

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин також передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.