Коли закінчиться війна та на які міста полетять ракети в липні: відомий астролог Влад Росс ошелешив прогнозом

Середина липня може стати найнебезпечнішою для багатьох українських міст, по яким і зараз гатить ракетами та дронами путінська армія. Сама ж активна фаза війни може завершитись в проміжку між груднем-2024 та 25 травнем 2025 року. Таку думку в інтерв`ю для ТСН.ua висловив відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження.

"Середина липня – найнебезпечніша, катастрофічна, - каже Росс. - Марс поєднується з Ураном. Марс – це планета військових дій, Уран – планета, пов`язана з повітрям, повітряними нальотами та ситуаціями, пов`язаними з цим. Друга декада липня – дуже небезпечна. Як відомо, на 11 липня запланований саміт НАТО".

До цього астролог додає, що можливі ще проявлення "диявольської зірки" Алголь, коли Марс та Уран поєднаються з нею в липні:

"Алголь – це найстрашніша зірка на небі. Ворог може переключитись на українську столицю, обстрілюючи ракетами. Можуть нещадно бити по Харкову, гатити по Херсону. Я дивився, що небезпечна ситуація пов`язана з Павлоградом. Будуть нещадно знищувати Запоріжжя т Дніпро. Можуть взятися за Одесу. В серпні може дуже сильно постраждати одеська агломерація – Чорноморськ, Болград".

Чи можливий перелам у війні цього літа

На питання про звільнення територій збройними силами України, Росс відповідає впевнено: "До осені ніякого просування не буде".

За словами Росса, не виключено, що восени в Україні можлива заміна головнокомандувача ЗСУ: "З вересня у нас може бути абсолютно новий молодий генерал, не радянської школи. У нас будуть можливості для атаки, контратаки".

Які зміни можливі в Криму

Щодо обстановки на півострові, Росс каже про наступне: "Бачу, що у вересні та жовтні наші контратаки будуть пов`язні з Кримом. Знищення Кримського мосту здійсниться якщо не в липні, то точно восени".

Крім цього, за даними астролога, непростою ситуація може бути і на Поровському напрямку.

"По всім показникам – переламним є 10-й місяць, - каже Росс. - Там буде коридор затемнень. 2 жовтня буде сонячне затемнення. Багато чого може бути поставлено на карту або багато чого може змінитись. А от влітку є небезпека провалу. У нас найнебезпечніша ситуація пов`язна з Покровськом. Якщо ворог його візьме – може бути просто жах. Дай Бог, щоб цього не трапилось, інакше ворог зможе пройтись як в свій час по Харківський області".

До цього Росс додає: "Нам все ж таки збирються дати F-16. Не виключено, що не при цьому президенті Америки. Щось повинно змінитись в наступному році, коли нам нададуть всю необхідну техніку для контрнаступу".

Коли завершиться війна

На питання, яке хвилює мільйони українців, Влад Росс відповів об`ємно: "В грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою".

До цього Росс додає, що є принаймі два сценарія розвитку подій: "Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячій та супервеликій в травні наступного року або в травні наступного року вона завершиться".

І продовжує: "Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен – це знак війни, Сатурн – повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року, а остаточно - коли може завершитись цикл Юпітера в листопаді 2029 року. На цьому періоді почалась війна, на ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що в 2030 році ми увійдемо до Европейського Союзу. До цього може продовжуватись неясна ситуація з територіями, кордонами".

За словами Росса, навіть після цього ворог не полише бажань щодо захоплення України.

"Доки в Росії не станеться перевороту і ФСБ не відійде від влади", - резюмує астролог.

Яким буде рік Дракона? Що очікувати у 2024 році? Астрологічний прогноз

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше повідомлялось про те, що за прогнозами тарологині українців очікує голодна зима.

Читайте також: