Коли закінчиться війна в Україні: експерт назвав рік та шокував, що може статися після миру

Війна в Україні може тривати ще щонайменше три роки — до 2028 року, а протягом усього 2025 року триватимуть активні бойові дії. Водночас, навіть якщо уявити, що в Україні настав мир, закінчити війну так, щоб Росія більше ніколи не напала знову – неможливо.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, Росії знадобиться всього кілька років, щоб масштабуватися, відновитися на знову піти в наступ.

Коли закінчиться війна в Україні

Роман Світан вважає, що за оптимальним прогнозом, якщо західні партнери нададуть Україні всю обіцяну допомогу та озброєння, війна триватиме ще як мінімум три роки.

“Рік-півтора знадобиться, щоб звільнити Крим, і ще років зо два видавлювати росіян з Донбасу — до 2027-2028 років”, – розповів військовий експерт.

Як закінчити війну в Україні, щоб Росія більше не напала

Водночас, за словами Романа Світана, закінчити війну в Україні так, щоб Росія більше не напала, нереально. На його думку, ні про які гарантії безпеки “на папері” не може йти мова.

“Це не гарантія безпеки України та Європи. Гарантія безпеки – це розвал російської імперії на складові її держави, як свого часу розвалився Радянський Союз. Тільки цей механізм дасть змогу планувати світ у Європі, принаймні на тій частині Євразії. Іншого варіанта немає”, – каже Роман Світан.

Якщо Росія збережеться як імперія — справа часу, коли вона знову почне експансію, вважає військовий експерт. Причому наступною ціллю Путіна може бути не тільки Україна, а й країни Балтії, Скандинавії, Казахстан – аж до Аляски.

Тому, за словами Романа Світана, планувати справжній мир можна лише після розвалу Російської Федерації. Довести її до розвалу можуть два механізми – як свого часу було з Радянським Союзом.

“Військова поразка Росії в Україні – як Союз зазнав військової поразки в Афганістані. І найсильніші економічні санкції, які не дадуть змогу Москві оплачувати держпослуги республік, які поневолені Російською імперією. Ось дві причини розвалу та природно кондові, базові умови світу в Європі. Все інше – це сурогат, тимчасове послаблення, не більше. Тому прагнемо саме до цього, нам так точно. А Європа чи Америка як братиме в цьому участь – усе залежатиме від їхніх диспозицій”, – каже Роман Світан.

Замороження війни в Україні: які можуть бути наслідки

Зупинення або “замороження” війни в Україні може призвести до зняття санкцій з Росії, що для неї дуже важливо. Як наслідок – ворог збільшить виробництво та накопичить ресурси, щоб рухатися далі.

“Вони можуть піти на зупинку бойових дій, щоб зняти санкції. Зняття санкцій відразу автоматично збільшує виробництво всіх сил, засобів, особливо далекобійних, ракетних, авіаційних, які задавлені зараз санкціями. Та накопичення ресурсів на складах противника до критичних, після яких вони знову ухвалять рішення рухатися далі. Ще раз повторюся – не факт, що лише в Україні”, – розповів ТСН.ua Роман Світан.

Тому друге, що не можна в жодному разі дати зробити Росії, на його думку, це домогтися зняття будь-яких санкцій.

“Краще запровадити нові, але жодну зняти не можна. А будь-які мирні угоди чи зупинка бойових дій – це передумови для зняття санкцій, тобто цього не можна робити”, – зазначив військовий експерт.

Як швидко Росія може напасти на Україну знову

За словами Романа Світана, наскільки швидко російська армія зможе знову напасти на Україну після закінчення війни, залежить від поставлених перед нею завдань.

“Росіянам для того, щоб накопичитися та почати рухатися в рамках літньої військової кампанії 2025 року потрібно три місяці. За цей час вони накопичують для руху у військову кампанію одного року – літню, припустимо. Це не річна кампанія. А ось літня, вона триває десь із травня до вересня включно – п’ять місяців. Ось їм треба три місяці – навіть без зняття санкцій. А для того, щоб масштабно накопичитися, їм треба десь три-чотири роки. Але тоді вони зможуть за три-чотири роки без санкцій накопичити достатню кількість сил та коштів, щоб масштабно рухатись рушити не лише в Україну”, – каже військовий експерт.

Росія сьогодні має півмільйонну бойову обстріляну армію, яка за цей час може масштабуватися в два-три рази – тобто до 1-1,5 мільйона за три-чотири роки.

“Це найнебезпечніша, страшна і для нас це взагалі вбивча тема. Тобто нас уже не буде. Через три-чотири роки, якщо дати можливість росіянам відновитися та масштабувати військове виробництво, України вже не буде – ми не зупинимо їх нічим”, – вважає Роман Світан.

Нагадаємо, російська армія зранку 12 лютого обстріляла Київ балістичними ракетами. Через атаку загинула одна людина. Найбільше під час обстрілу постраждав Оболонський район.

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