Коли закінчиться війна в Україні і деокупують Крим: Гордон відповів

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон вважає, що війна в Україні закінчиться 2024 року, а Крим деокупують протягом найближчих п’яти місяців.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua.

“Я не Ванга, я не Арестович, я взагалі не є пророком, ясновидцем чи людиною з якимись надзвичайними здібностями. Тим більше, що людей з надзвичайними здібностями, які б могли пророкувати щось, на жаль, немає. Я не пророчу під час своїх етерів, я не займаюся якимись гаданнями на кавовій гущі — я розмірковую вголос”, — розповів Дмитро Гордон.

За словами журналіста, він просто викладає інформацію, якою володіє.

“Інформація в мене з багатьох джерел. Це джерела в керівництві країни, західні країни на дуже високому рівні, Збройні сили наші, російські телеграм-канали, світова преса. Пропускаючи все крізь себе, я розмірковую вголос і кажу, що на мою думку, цього року війна закінчиться. На мою думку, протягом п’яти місяців Крим впаде", — розповів Дмитро Гордон.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід в ТЦК та де його троє синів

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