Коли закінчиться війна в Україні і до чого тут США: військовий експерт Жданов дав свій прогноз

Експерт розповів, що буде з Кримським мостом і чому нам важливо вийти на узбережжя Азовського моря.

Війна в Україні триває. Якою буде ситуація на фронті у найближчі місяці, чи варто чекати нових ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, що буде з Кримським мостом, і коли можливе закінчення війни.

Про це сайту ТСН.ua в інтерв’ю розповів військовий експерт Олег Жданов.

Як може змінитися ситуація на фронті у ці три місяці осені? Чи посилиться наш контрнаступ, які Ваші прогнози?

Я сподіваюся, що він (контрнаступ) не послабиться... Гадаю, що такий темп контрнаступу, який є у нас сьогодні і надалі збережеться. Головне для нас – це пройти цей багаторівневий рубіж оборони, який облаштували російські окупаційні війська. Якщо ми подолаємо цей рубіж, то далі можемо розраховувати на збільшення темпів наступу наших військ.

Есперт розповів, коли можливе збільшення темпів наступу наших військ / Фото: Associated Press

Що дасть вихід на Азовське узбережжя

І як далеко ми можемо просунутися за три місяці осені?

Я думаю, що у нас є шанси вийти на Азовське узбережжя. Чому? Якщо ми дістаємося до третьої лінії оборони противника, і прориваємо її, то далі за Токмаком – відкривається оперативний простір. У нас з’явиться більше можливостей для швидкого просування військ. Ми зможем здійснювати рейдові та наступальні дії, тобто просуватися вперед. І не обов’язково буде потрібно штурмувати великі міста, наприклад, Мелітополь. Його можна буде оминути, просуваючись далі до узбережжя, розсікаючи угруповання російських військ. Це цілком можливо.

Мінімальне досягнення, яке може бути у наших Сил Оборони цієї осені – це вийти на рівень Мелітополя і взяти під повний вогневий контроль суходільний коридор противника до Криму. Це стратегічно дуже важливо.

Загроза від ракетних обстрілів: до чого готуватися

Як Ви вважаєте, чи буде ворог знову обстрілювати міста України перед початком опалювального сезону? Які з них, на Вашу думку, потребують найбільшого захисту?

За великим рахунком будь-яке місто України буде страждати від ворожих обстрілів – Львів, Одеса, Харків, Київ. У нас, на жаль, лише столиця забезпечена надійною системою ППО, а решта міст потребує посиленого захисту. Наприклад, протиракетна оборона у нас поки слабка, бо з балістикою, окрім Києва, ми ніде не можемо боротися. Та й комплекс Patriot є лише у Києві. Тому військове керівництво зараз робить усе можливе, щоб суттєво посилити засоби ППО завдяки нашим західнім партнерам.

Думаю, що Росія буде здійснювати удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Вони відчули, що це слабке місце ще з минулого року. Тому, гадаю, що чим холодніше буде ставати, і чим меншим буде світловий день, тим більша вірогідність, що росіяни розпочнуть свої атаки, власне те, що вони робили минулого року. А саме - вибивання теплоенергетики та електропостачання у наших містах. Ціль у ворога проста – залякати мешканців, змусити сидіти в холоді, без світла та води. В минулому році обстріли почалися з кінця жовтня і тривали до Нового року.

Олег Жданов про можливість нових ракетних ударів

Але тут є два важливих нюанси. Перший - наша система ППО хоч і не в повному обсязі, але значно підсилена ніж це було у минулого року. Друге – у Росії вже не такий великий арсенал ракет, як це було рік тому, коли вони могли собі дозволити завдавати масовані удари по 70 і до 100 ракет. Думаю, тепер таких масованих атак не буде. Вони вже заощаджують ракети.

Коли потоне Кримський міст

Чи будуть продовжуватися наші атаки на Кримський міст, аби його нарешті знищити?

Так. Без знищення цього мосту нам буде дуже важко звільняти Крим. Точніше, фактично неможливо. Підживлення ворожих військ усім необхідним ведеться саме через цю переправу, особливо її залізничною частиною. Міст - це як вена, яка живить ворога. Він підсилює обороноздатність угруповання окупаційних військ, яке знаходиться в Криму. Тому ми просто змушені його зруйнувати, якщо хочемо звільнити Крим. Більше того, ми маємо його знищити, як тільки вийдемо на оперативний простір, досягнувши міста Токмак. На цей момент Кримський міст має бути зруйнованим, аби порушити ланцюжок забезпечення всім необхідним угруповання ворожих військ вздовж Дніпра.

Тобто, цієї осені Кримський міст піде під воду?

Так, це цілком ймовірно. Навіть не дивлячись на те, що ворог його постійно оберігає та захищає.

До речі, нашим військам вдалося знищити одну з систем захисту мосту. Я маю на увазі станцію радіотехнічної розвідки "Предєл-Е". Це новітня установка, яка була виготовлена росіянами у 2023 році. Вони поставили її на захист Кримського мосту у Залізному порту. Вона мала вести розвідку і прикривати повітряний простір усього Криму. Вона була дуже потужна, а радіус її дії мінімум 400 кілометрів. Даних про цю установку небагато, оскільки це свіжа розробка росіян і була випущена ледве не в одному екземплярі. Тепер її немає, ми її вже знищили, а це чекає і на сам Кримський міст.

Яка доля чекає на Кримський міст / Фото: Служба безпеки України

Посилення мобілізації і чи потрібні студенти

Яка Ваша думка щодо мобілізації в Україні. Чи потрібно мобілізовувати до війська обмежено придатних та студентів?

В Україні мобілізація не припиняється з 24 лютого 2022 року. Вона триває постійно, військкомати викликають людей та розсилають повістки. Люди потрібні для відновлення боєздатності військових частин. Для нас це поступовий процес. Але я не думаю, що зараз є велика потреба для різкої хвилі мобілізації. В Україні мобілізація відбувається по плану і поки підсилення не потребує.

Що стосується порядку мобілізації, то тут неможливо уникнути змін, які заплановані. Через корупцію у нас дуже багато чоловіків призовного віку виїхали за кордон. Військкомати змушені переглядати категорії і критерії призову. У нас же людський ресурс набагато менший, ніж в Росії. Тому, гадаю, що посилення мобілізації це, на жаль, необхідна міра.

Збройні сили України на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Війна дронів – чому пасемо задніх

Дехто каже, що виграти цю війну можна завдяки дронам, аби вберегти життя наших воїнів. Чого саме, на Вашу думку, не вистачає нашій армії?

Нам багато чого не вистачає… Але так, дрони у цій війні – це дуже важливо. А ми з ними дуже спізнилися. Я маю на увазі, з прийняттям рішення стосовно ривка з розробки та виробництва дронів. А зараз ми намагаємося наздогнати у цьому Росію і наситити дронами наші військові частини. Чому так сталося – окрема тема для розмови. Але у цьому питанні ми, на жаль, сьогодні пасемо задніх.

Атака дронів на Київщині

Адже те, що зараз відбувається на фронті подекуди нагадує саме війну дронів або війну безпілотників. І дрони зараз відіграють вирішальну роль. Ними можна нанести суттєве ураження противнику, ще до того, як вступити з ним у контактний бій. Це можна зробити тільки з допомогою дронів. Тому вони перетягують на себе одну з головних ролей у цій війні.

Літаки, що змінять хід війни

Як зміниться ситуація на фронті, коли ми отримаємо літаки F-16. Чого можемо досягнути і як швидко?

Як тільки у нас з’являться F-16 навіть і в невеличкій кількості – декілька ланок, ми одразу почнемо битву за панування в повітрі. І як тільки ми це почнемо, у нас розкриються можливості стосовно більш ефективного ураження противника і більше можливостей щодо звільнення наших територій. Саме від цих літаків багато чого залежить.

Адже сьогодні наші бійці констатують, що у них над головою летить все, що є у ворога. Починаючи від баражуючих боєприпасів типу Lancet та різного типу безпілотників – Орлан. А також російська авіація, яка завдає дуже великої шкоди нашим військам – ракетні удари, бомбардування.

З появою F-16 все зміниться. На озброєнні цих літаків є ракети, які можуть вражати повітряні цілі ворога на відстані 100-150 кілометрів. Тобто російський пілот навіть не буде знати, що його засікли і по його душу вже випущена ракета. Тобто ми отримаємо перевагу в технологіях. Завдяки F-16 ми зможемо контролювати повітряний простір, що дасть сухопутним військам можливість більш ефективно наносити вогневе ураження противнику. І, головне, при менших втратах з нашого боку.

Коли ми їх отримаємо, можливо у Вас є нова інформація?

Нової інформації ще не було. Але я дуже сподіваюся, що Данія дотримається своєї обіцянки. Як заявила прем’єр-міністр цієї країни, літаки F-16, які буде передавати Данія, можуть з’явитися в Україні до кінця поточного року. Дуже хотілося б в це вірити. Я думаю, що саме це питання було темою для обговорення нещодавно, коли прем’єр-міністр Данії перебувала у Києві разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Будемо сподіватися на їх швидку поставку.

А основну масу літаків F-16 з пілотами ми можемо отримати десь у січні-лютому наступного року.

Коли закінчиться війна в Україні

Ваш прогноз, коли може закінчитися війна в Україні?

Зараз у світі є лише дві людини, які більш-менш точно можуть відповісти на це запитання. Це – Путін та Байден. Для нас, звичайно, важлива відповідь від президента США Джо Байдена.

Я думаю, що США, мають свій погляд на хід цієї військової кампанії. І я думаю, що у них є якийсь сценарій цієї війни, якого вони дотримуються. Тому вони так дозовано дають нам зброю, щоб не допустити швидкого та повного розгрому Російської Федерації на полі бою.

ЗСУ завдають ударів по ворогу / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

А виходячи з такого міркування, можна зробити висновок, що, скоріш за все, США будуть тягнути до старту передвиборчої кампанії Джо Байдена. А це – кінець весни та початок літа 2024 – початок виборчих перегонів у США. Ось на цю дату я б орієнтувався, щодо можливого часу закінчення війни.

Яким можуть бути інші сценарії розвитку подій?

Є і інший сценарій. Їх навіть декілька. Перший – це зміна військово-політичного керівництва Росії – усунення Путіна та його оточення від влади. Зміна політичного клану може призвести до того, що для відновлення міжнародного статусу Росії та зняття санкцій, нове політичне керівництво цієї країни може піти на таку поступку, як повне виведення військ з території України. Це дуже ймовірний варіант.

Ще один варіант, який менш ймовірний, бо він не повністю залежить від нас – це розгром російських військ на території України. З цього сценарію я би взяв більшу половину, а саме вихід на Азовське узбережжя. Чому? Бо вихід туди, фактично повертає нас у ситуацію 23 лютого 2022 року, до початку вторгнення. І вже далі все це може спровокувати у РФ низку незворотних процесів, які знову ж таки можуть призвести до виводу російських військ з території України.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що Україна та Росія перебувають на третій стадії війни: полковник розповів, що це означає.

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