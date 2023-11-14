Коли закінчиться війна в Україні: невтішний прогноз західного офіцера

Росія налаштована на довгострокову війну. Її ціль - знищити українців.

Таку думку в інтерв’ю для ТСН.ua дав офіцер запасу британської армії, професор безпеки та військових досліджень, голова-засновник програми Критичних безпекових досліджень в Інституті післядипломної освіти Дохи Омар Ашур.

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На його думку, для довгострокотових дій вигідна гібридна війна, яка є набагато ефективнішою й економнішою. Саме такий сценарій обере Путін.

"Коли росіяни спробували звичайну конвенційну війну, то втратили понад 150 тис. Плюс Путін тепер ізгой. Згадайте, після 2014 року всі збиралися до нього в Москву. Тож вони, мені здається, повернуться до гібридних дій, а це означає одне: Україні потрібно зміцнювати оборону. Це довгостроковий стратегічний проєкт, бо ваш сусід має стратегічний намір знищити вас", - зазначив він.

Британський офіцер порадив Україні зміцнювати оборонні та наступальні можливості.

"Вам потрібно зміцнити свій захист як звичайний, так і в складі НАТО, можливо, під ядерною парасолькою або за допомогою ядерної зброї, а також, сподіваюся, за допомогою значних гібридних можливостей, як оборонних, так і наступальних. Тому треба мати союзників, пропаганду, інформаційно-психологічні операції. І це довготривала війна. Якщо хтось каже вам, що завтра настане мир і все зміниться, я був би дуже скептичний", - підкреслив Омар Ашур.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю він оцінив, чи вдався контрнаступ ЗСУ.

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