Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Коваленка

Україна жила, живе і буде жити з війною — треба це зрозуміти. І ніколи з Росією не буде ніяких добрих стосунків. Навіть, якщо до влади прийде хтось інший.

Про це в інтерв’ю TСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“Батурін. Запорізька Січ, знову ж таки, була зруйнована. Багато таких прикладів. Завжди була з нами ця війна, багато хто з нас не розумів це до кінця, навіть я. До 2014 року я не розумів, що ми живемо в стані війни. Спроба анексувати Крим ще в 90-ті. Тузла. Ми завжди жили в стані війни, от у чому справа. Перехід усіх російських інформагентств на початку 2000-х років з використання “в” Україні — “на” Україні. Це також елемент інформаційної війни. І це все тільки за сучасність. Тому ми жили, живемо і будемо жити з війною, треба це зрозуміти. І ніколи з Росією не буде ніяких добрих стосунків. Навіть якщо там до влади прийде неоліберал, неодемократ ще якийсь там”, — вважає Олександр Коваленко.

За його словами, все одно через деякий час, навіть при якомусь зовнішньому налагодженні відносин, прагненні знайти спільну мову, розпочнеться реалізація “реваншистських недоімперських амбіцій” РФ.

“Це завжди було, є і буде. І Україні потрібно бути частиною сильних альянсів, частиною Європейського союзу, частиною Північноатлантичного альянсу. І навіть, якщо ми досягнемо цього, мати свою потужну армію. Це не дуже корелюється з демократією, але мілітарна складова найближчі роки повинна бути в Україні досить серйоним пріоритетом. Навіть більше, ніж якісь соціальні програми. Не кажучи вже там про бруківку, троянди і не тільки”, — розповів Олександр Коваленко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ОЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО: Мене погрожували вбити! Україна — завжди у стані війни! Дивіться інтерв'ю!

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