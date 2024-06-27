Коли закінчиться війна: відомий астролог Влад Росс назвав терміни та цікаві деталі

Війна може закінчитись у 2025 році, а в червні цього року Україна має багато шансів знищити назавжди Кримський міст.

Відомий астролог Влад Росс назвав терміни завершення війни. Ба більше, знавець зірок та планет не виключає, що Кримський міст буде знищено вже незабаром.

Що саме сказав астролог, чого потрібно остерігатися українцям, чи можливе тимчасове перемир’я та що відбуватиметься у Кремлі, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Коли кінець війни?

Війна може закінчитись у 2025 році, а в червні цього року Україна має багато шансів знищити назавжди Кримський міст. Таку думку, посилаючись на власні дослідження, висловив в коментарі для ТСН.ua астролог Влад Росс.

“Я бачу, що може бути тимчасове перемир’я. Це максимум, чого може добитись Макрон. Зараз найкращий час для перемовин. Юпітер, Венера, Меркурій в знаку Близнюків — дипломатія може відігравати рішучу роль”, — сказав він.

Астролог зазначив, що 15 та 16 червня, коли проходив Саміт миру, було дуже гарне розташування планет і, що тоді, ймовірно, було покладено початок кінця війни: “Дехто каже, що він провалився, але я кажу, що у Швейцарії закладено початок миру. Все закінчиться у 2025 році. Завжди, перед тим, коли війна закінчується, політики збираються. Це щось на кшталт Тегеранської конференції 1943 року (тоді там розроблялась концепція боротьби проти Третього Рейху)”.

Кримській міст можуть знищити

Крім цього, Влад Росс додав: “наші союзники бачать Росію, бачать те, що ніякої ядерної зброї вона не застосує”. За словами Росса, саме зараз, у червні, Україна має шанси знищити Кримський міст. А також спрогнозував, коли вдасться повернути Крим.

“Що стосується 2024 року, якщо скласти ці цифри, то вийде 8. Це рік поворотів та непередбачуваних подій. А 2025 рік, якщо скласти ці цифри — в сумі виходить 9. Дев’ятка символізує закінчення нумерологічного циклу, завершення циклу протидії, конфронтації. У 2025 році війна може заморозитись, перейти у фазу донбаського протистояння. Можливо, війна зовсім не закінчиться, але перетвориться на мляві перестрілки. В Росії буде переворот, одна башта Кремля знищить іншу, росіяни захочуть прибрати санкції та повернуть нам все. Крим можуть повернути не одразу, а протягом декількох років. Україна наприкінці цього року може заблокувати Крим, перетворити його на острів. Я знаю, що у червні є всі шанси знищити Кримський міст”, — зазначив Росс.

Але і це не всі прогнози. Незабаром Україна почне перемагати Росію і 2025 року війна закінчиться. Такий прогноз дала болгарська “Ванга” Іскра Караколєва в інтерв'ю болгарському “Телеграф”: “Ще трохи, і вони почнуть перемагати, згодом усе закінчиться. Щоправда, не знаю, чи цього року вони зможуть дотиснути їх. Бачу, що до літа в Україні буде багато подій”.

Щодо ймовірності Третьої світової війни провидиця заспокоїла. За її словами, лідери не допустять цього: “Щоб люди не хвилювалися і не напружувалися. Цього не допустять”.

Ще одна війна?

Влад Росс ошелешив суспільство ще одним передбаченням — біля України може спалахнути ще одна війна. Він зазначив, що конфліктуватимуть Польща та Білорусь. Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу “Астрофеномен”. Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до Мінська.

“Польща може оголосити їм війну, захопити Мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в Сувальському коридорі”, — розповів Росс.

Порада астролога Зеленському

Також Влад Росс радить Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана. Астролог прогнозує, якщо переможцем виборчих перегонів у США стане Ніккі Гейлі — це принесе Україні перемогу. Такий прогноз астролог озвучив під час інтерв'ю на ютуб-каналі Мирослава Солонара.

“Ми чули, що Зеленський говорив про місяці — нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана, щоб дочекатися коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу, коли в Білий дім зайде новий президент США”, — сказав Росс.

Які області під загрозою обстрілів

В Мережі сотні прогнозів, від військових до експертів та навіть мольфарів. Днями один із них здивував своїм прогнозом й назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія, а також відповів на питання, чи використає Путін “ядерку”. За його словами, росіяни будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою, а жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН.

“Ядерці” бути?

А от ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордєєв називає вкрай низькою.

Як обстрілюватимуть Україну?

Більш імовірним сценарієм, за припущенням Гордєєва, є продовження використання Росією традиційних військових засобів і методів тиску, таких як ракетні удари по стратегічних об'єктах і масовані артилерійські обстріли.

Крім цього, Гордєєв здивував, що територіальні зміни торкнуться Донецької і Луганської областей, і це буде на користь України.

Прогнози від мольфарів

Тим часом на Ютуб-каналі “Український молитовник” оприлюднили прогнози інших мольфарів. Серед них пророче видіння старця Хризостома, у якому йдеться про найнебезпечніші дати для українців в червні. А саме: з 27-го по 29-те. За його словами, це ті дні, коли ворог України буде готовий завдати ударів, які нестимуть загрозу життю та безпеці як для українських громадян, так і для об'єктів інфраструктури.

Крім цього, українців здивував прогноз мольфара Модеста з карпатського села. Той заявив, що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. За словами старця, саміт миру у Швейцарії став символом єдності Заходу заради України. Західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише об'єднавшись. Перемогу Україні у війні наближатиме нова військова допомога.

Ба більше, як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня. За його словами, незабаром можуть розпочатися мирні переговори, оскільки ЗС РФ зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме молодий політик, який підпише капітуляцію Кремля. Крім того, старець запевняє, що ЗСУ незабаром перейдуть у контрнаступ і зможуть відвоювати захоплені Росією території.

А ясновидець Андрій Дуйко у коментарі ютуб-каналу “Мій світ” називає рік, коли може закінчитися війна.

Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА?! Відомий астролог Влад Росс назвав терміни!

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