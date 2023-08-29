Коли жінки мають стати на військовий облік і кого мобілізують в першу чергу — пояснення адвоката

Сьогодні дуже важко сказати, яким чином відбувається мобілізація і кого в першу чергу будуть мобілізувати.

Жінки можуть стати на військовий облік виключно за власним бажанням, а подальша мобілізація і обов’язковий військовий облік для жінок починається з 2026 року.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

“Ще до початку повномасштабного вторгнення в листопаді 2021 року йшлося про те, що всі жінки до 60 років мають стати на військовий облік. Тобто вже можна зробити припущення, що на той час керівництво України знало, що дійсно буде військова агресія і про це не повідомляло”, — зазначив адвокат.

Вн продовжив: “Звичайно, є певні професії жінок, які є військовозобов’язаними з самого початку — це, в першу чергу, стосується жінок, які мають медичну освіту. Але якщо ми мобілізуємо лікарів з цивільних лікарень, хто буде надавати допомогу цивільному населенню? Тому сьогодні на ці питання з мобілізацією, на жаль, немає відповідей”.

За словами Ростислава Кравця, з одного боку, це може бути військовою таємницею для того, щоб не давати ворогу зрозуміти, кого, звідки і яким чином мобілізують. З іншого боку, додав він, це більше схоже на неготовність військово-політичного керівництва до проведення мобілізації і фактично відсутності тієї особи, яка готова взяти на себе відповідальність і зайнятися належним чином військовим обліком.

“Якогось системного підходу до мобілізації немає — наприклад, потрібні водії чи ті, хто розуміються на ППО. Тобто хапають осіб, які не проходили військовий облік”, — говорить адвокат.

Він зауважив: “Місяць тому були прийняті зміни до Закону “Про військовий облік і військову службу”, а також зміни до Закону “Про мобілізацію”, де встановили, що особу, яку мобілізували і яка не має певного досвіду, повинні мінімум місяць навчати. На мій погляд, цього недостатньо для того, щоб особа отримала хоч якісь мінімальні знання в сфері оборони, в сфері військової науки. Місяця замало”.

“У нас дуже велика кількість військових-пенсіонерів, осіб, які мають певний військовий досвід. На жаль, сьогодні дуже важко сказати, яким чином відбувається мобілізація і кого в першу чергу будуть мобілізувати. Складається враження, що мобілізують тих, кого спіймали і хто не має підстав для відстрочки від мобілізації”, — резюмував адвокат.

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