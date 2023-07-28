Коли ЗСУ будуть у Криму і чи є загроза з Білорусі: Буданов дав чітку і коротку відповідь

Голова української військової розвідки ексклюзивно для ТСН оцінив ситуацію на війні.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що до звільнення Кримського півострова від окупантів залишилося чекати недовго, а “вагнерівці” в Білорусі не становлять особливої небезпеки для Сил оборони.

Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі ТСН.

Відповідаючи на запитання, коли ж українські війська увійдуть в Крим, голова української військової розвідки коротко і чітко відповів: “Скоро”.

Точної дати деокупації півострова Буданов називати не став, а лише ще раз запевнив, що відбудеться це невдовзі.

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Загрозу з Білорусі він назвав нереальною і запевнив, що розташування “вагнерівців” на території країни-сателіта РФ зовсім не лякає Сили оборони України.

Щодо посилення резервів російських окупаційних військ, то, за словами Кирила Буданова, кількісного збільшення ворожих сил не спостерігається.

“Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати”, - пояснив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму та атакувати Кримський міст.

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