Коли ЗСУ отримають все для контрнаступу: Жданов оцінив і заявив, що це вирішиться на "Рамштайні"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що термін передавання Україні необхідної для контрнаступу зброї і техніки від Заходу може становити від 1-2 тижнів до 1-2 місяців.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Жданов прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про необхідність для виходу на рубежі 23 лютого 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

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"Це малося на увазі, що не враховуючи ту кількість, яка була передана до інтерв’ю (Залужного – ред.). Це фактично генерал Залужний обрисував завдання для наших західних партнерів", – пояснив військовий експерт.

Він зауважив, що західні партнери України 18-19 січня зберуться на засідання в межах НАТО. На думку експерта, головне питання, яке розглядатимуть – скільки і якої зброї вони можуть передати Україні, аби не послабити саме НАТО в Європі. Окрім того, 20 січня відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн".

"І от там вони вже скажуть, скільки, чого і коли вони зможуть нам передати. Буде це оголошено чи ні – скоріш за все, не буде оголошено з міркувань безпеки та нерозповсюдження воєнної інформації. Я думаю, що саме там буде вирішуватися питання щодо створення контрнаступального угруповання. З урахуванням того, що ми ведемо оборонну операцію, скоріш за все РФ, можливо, в березні чи квітні здійснить наступальну операцію, підтягнувши цю першу хвилю мобілізації до нашої території", – розповів Жданов.

Він додав, що на Україну чекає більш активна оборонна операція, а після цього – перехід у контрнаступ.

"Я думаю, що саме в такому контексті буде обговорюватися питання, в тому числі і в форматі "Рамштайн", – зазначив військовий експерт.

Він також відповів на питання, коли можна очікувати на контрнаступ ЗСУ, враховуючи ту кількість і терміни постачання західної зброї до України.

"Все залежить від того, звідки зброя йде. І залежить від того, як швидко правовласники цієї зброї дадуть дозвіл на її передавання. Я думаю, що скоріш за все, основне постачання буде здійснюватися зі складів у Європі. Саме тому й потрібна консультація в рамках НАТО. А вже потім за рахунок або впуску військово-промисловим комплексом новітніх зразків озброєння будуть поповнюватися запаси тут, на континенті. Або ж ті самі США можуть спокійно завезти із власних запасів на територію Європи. Тому термін передачі може обчислюватися одним-двома тижнями, а може обчислюватися одним-двома місяцями. Все буде залежати від політичного бажання чи рішення", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, напередодні німецький канцлер Олаф Шольц не виключив передавання ЗСУ танків Leopard, які є наступальною технікою. Проте Німеччина не піде на такий крок сама, а лише – із союзниками.

Не проти передати Україні танки Leopard і Фінляндія, але з умовою ухвалення такого рішення в Європі на широкому рівні.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава передасть Україні роту танків Leopard. Зауважимо, що до роти входять 14 одиниць такої техніки.

Також британський прем'єр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса "попрацювати з партнерами", щоб просунутися далі і "пришвидшитись з підтримкою України, включно з наданням танків".

За оцінками військового експерта Романа Світана, вже наприкінці січня-в лютому ЗСУ зможуть задіяти на фронті нову наступальну зброю від Заходу.

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