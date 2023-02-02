Коли ЗСУ вдасться піти у контрнаступ: ветеран розповів, чого очікує Україна

Олексій Гетьман переконаний, що війна зараз не перебуває у глухому куті. На фронті – пауза перед російським наступом.

ЗСУ підуть у контрнаступ після того, як відіб’ють новий наступ окупантів і за цей час отримають західну техніку. Тоді українські війська зможуть вдаватися до рішучіших дій.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він прокоментував заяву голови євродипломатії Жозепа Борреля, який висловився про три фази війни в Україні, сказавши, що зараз війна заходить у глухий кут.

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"Це таке умовне припущення, при всій повазі до пана Борреля. Тому що на сьогодні вони (росіяни – ред.) призупинили потужні наступальні дії, бо вони мобілізували людей і цих людей готували. Зараз цих людей підтягують до лінії фронту. Тому казати, що це глухий кут, і одночасно казати, що незабаром буде великий наступ з боку РФ – це якось два в одному не складається. Тому навряд чи це глухий кут. Це просто пауза перед російським наступом", – пояснив Гетьман.

Він також розповів, коли Україні вдасться перехопити ініціативу на полі бою та піти у контрнаступ.

"З приводу нашої ініціативи. Ну, наші партнери по антипутінській коаліції неодноразово нас просили прямо зараз не починати, якщо ми готові, якісь наступальні дії. Це краще зробити, відбивши наступ росіян і за цей час отримати ту техніку, яку нам обіцяли, і яку нам вже постачають. Можливо, це будуть навіть літаки. Ми побачимо це 14 лютого на наступному, дев’ятому "Рамштайні". Тоді ми будемо готові з новітньою технікою, з більшою кількістю техніки країн НАТО ми зможемо робити більш рішучі наступи. І це будуть більш вдалі дії, ніж зараз без цього", – висловив думку військовий оглядач.

Він зауважив, що учасниками зустрічей у форматі "Рамштайн" є міністри оборони 50 країн, які дуже добре розуміють ситуацію на війні в Україні.

"Коли приймаються рішення по постачанню зброї, вони розуміють, що нам необхідно прямо зараз. Тому якщо ці люди нам кажуть, що "давайте трішечки почекаємо, бо вже на підході перші партії того озброєння, про яке було домовлено на восьмому "Рамштайні", то скоріш за все, вони мають сенс", – резюмував ветеран війни.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що для проведення наступальних дій ЗСУ потрібно 300-500 танків.

А в розвідці поінформували, що перед контрнаступом треба знищити багато об’єктів ворога на передовій і в тилу. Тож Україні потрібні танки, БМП та важке озброєння, зокрема далекобійна артилерія.

Зауважимо, як повідомив у кінці січня військовий експерт Сергій Грабський, українським військам знадобиться кілька місяців, щоб освоїти нові зразки західної зброї та підготувати масштабний контрнаступ.

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