Коли ЗСУ звільнять Херсон: радник голови ОВА розповів, чому цього не сталося у вересні

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже у листопаді, хоча раніше робив ставку на вересень.

Про це місцевий депутат розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Я прогноз свій давав на вересень і все до цього йшло. Саме тоді вже було помітно, що логістичні артерії, якими окупант постачав техніку, озброєння, були і перебувають під вогневим контролем наших Збройних сил. І саме тоді вже логічно було спостерігати, що окупанти вже не можуть втримуватися на правому березі. Але як ми побачили, і так само підтвердив інформацію американський Інститут вивчення війни, за особистим наказом Путіна – триматися за будь-яку ціну в місті Херсоні і на правому узбережжі. Незважаючи на ті шалені втрати, які несли окупанти, вони утримувались на правому березі. Якби не ось цей нелогічний наказ Путіна, вже б у вересні ми побачили Херсон деокупований", – пояснив Хлань.

"Але потужна робота наших Збройних сил, артилерії і ураження Кримського мосту – все це вкупі дає те, що окупантам вже фактично досить важко утримуватися. Вони не можуть вже утримуватись. Тому ось ці всі дії – це є натиск наших Збройних сил. І хоч окупанти певний час і втримались у місті Херсоні, я все ж таки дотримуюся зараз думки Буданова, що в листопаді ми зможемо це зробити (звільнити місто – ред.)", – додав радник голова ОВА.

Нагадаємо, за оцінками очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада. Після цього окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС, аби зупинити просування ЗСУ в напрямку Криму, проте зупинити захисників загарбникам не вдасться.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив 4 листопада, що рух українських військ на Херсонському напрямку сповільнює дощова погода.

Військовий експерт Олег Жданов гадає, що звільнити Херсон вдасться за допомогою вогневих атак, без лобових зіткнень. Він переконаний, що оборони ворога "посиплеться".

Зауважимо, як повідомляло видання The Washington Post, для Путіна Херсон є найбільшою перемогою від початку агресії проти України, тому він кидатиме на оборону міста всі сили.

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