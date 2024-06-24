Коли звільнять тимчасово окуповані території України: нове пророцтво старця

В Україні з’явилося декілька нових пророцтв щодо звільнення територій від російських загарбників.

Про них детальніше дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Зокрема, старець Геронтій повідомив, коли звільнять тимчасово окуповані території України. Близько 60% тимчасово окупованої території України буде звільнено впродовж двох наступних років, вважає він.

"Україна стане духовним центром і прикладом для всіх народів. Українська культура набуде світового визнання. Вороги України будуть покарані. ЗСУ здобудуть заслужену перемогу, а війна припиниться, але процес буде тривалим", – сказав старець.

Раніше відомий мольфар сказав, коли закінчиться війна в Україні. Більше читайте про це в новині.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРЕМОГА ВЖЕ СКОРО?! Ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні!

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.