Колишній бранець "Ізоляції" Асєєв прокоментував затримання головного ката донецької в'язниці

За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув'язнених громадян України.

У Києві затримали бойовика "ДНР" та головного ката в'язниці донецьких бойовиків "Ізоляція" Дениса Куликовського.

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Як повідомили в ефірі ТСН.12:00, де саме затримали ката таємної в'язниці в окупованому Донецьку і за яких обставин - наразі цієї інформації немає. Але ТСН про сенсаційне затримання вдалося поспілкуватися телефоном з колишнім бранцем "Ізоляції" Станіславом Асєєвим.

Він розповів, що затримання "Палича" відбулось завдяки розслідуванню, до якого долучилося видання Bellingcat - його журналісти і експерти займаються розслідуваннями, аналізуючи дані з відкритих джерел. Як пояснив Станіслав Асєєв, наразі інформації обмаль саме тому, щоби не засвітити людей, які допомагали розслідувачам знайти "Палича".

Варто зазначити, що особливо активно пошуки Дениса Куликовського розпочались минулої осені. Саме тоді в ТСН.Тиждень показали репортаж під назвою "Фабрика болю". Тоді журналістам вдалось знайти і продемонструвати, який вигляд мала катівня, її кімнати і знарядді для тортур. Також герої сюжету розповідали, як саме їх катували. Особливо про те, як це робив саме "Палич".

Найулюбленішим засобом для тортур Дениса Куликовського був тапік - це військов-польовий телефон, дроти якого людям накручували на пальці ніг, рук або геніталії. Герої розповідали, що від цього виду тортурів Куликовський нібито отримував задоволення. Скільки людей "Палич" катував і закатував на смерть - точних даних наразі немає. І можливо найголовніше, що вдалося тоді з'ясувати, це те, що Денис Куликовський втік з окупованої території нібито ще у 2019 році і що може перебувати у Києві.

У Києві затримали головного ката таємної донецької в'язниці "Ізоляція" | Новини України

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