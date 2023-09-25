Колишній одеський військком рветься на волю: розраховує на 5 вогнепальних поранень ніг

Скандальний колишній військком Одеської області Євген Борисов, який наразі перебуває в СІЗО, через три тижні налаштований доводити в апеляційному суді безпідставність свого арешту.

Правоохоронці підозрюють його за трьома статтями КК України, інкримінуючи незаконне збагачення та порушення порядку несення військової служби. Крім того, навесні цього року з'явилась інформація, що родина Борисова начебто володіє в Іспанії нерухомістю, вартість якої може сягати 3,95 млн євро.

Про запланований розгляд апеляційної скарги в коментарі для ТСН.ua розповів один з адвокатів Борисова – Олександр Маковецький.

"12 числа буде розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід, який було продовжено", - повідомив нам адвокат Маковецький.

Маковецький звертає увагу на те, що Євгену Борисову краще ходити, ніж сидіти в СІЗО. Це пояснює тим, що у його клієнта є певні проблеми зі здоров’ям, його він підтримує завдяки пігулкам, які Борисову передають родичі. За словами Маковецького, його клієнт має п’ять вогнепальних поранень ніг.

"12 липня цього року відповідним рішенням ВЛК його було визнано непридатним для проходження військової служби, - каже адвокат. - З урахуванням того, що він мав п’ять вогнепальних поранень, відповідно, це стало наслідком. Тобто як наслідок – він непридатний до служби. З урахуванням того, що непридатного до військової служби Борисова підозрюють у військовому злочині, військовий злочин аргументується суб’єктністю. Тобто, якщо б ми навіть припустили, що було ухилення від служби, то воно не є дієвим. Чому? Тому що особа не була суб'єктом злочина. Це по-перше. По-друге: коли особа 13 липня звільнена з лав збройних сил, то він вже не військовий, а цивільний. А 22-го йому повідомляють про підозру. Тобто пройшло 10 діб, як особа цивільна, а його притягають до відповідальності за військовий злочин".

На уточнююче запитання, про те, чи йдеться про виїзд Борисова за кордон, Маковецький відповів, що не виключено те, що виїзд Борисова за кордон під час служби правоохоронці розцінюють як злочин.

"Слідство рахує, що у нього не було підстав для виїзду, а сторона захисту вважає, що були. Було відповідне рішення Головнокомандувача щодо надання можливості виїзду за кордон для лікування. Слідство вважає, що були потрібні дозволи від Мінздраву, а ми стверджуємо, що в даному випадку він проходив лікування не за кошти держави, а за власні, тому ті дозволи були не потрібні", - каже Маковецький.

Кримінальне провадження розслідує ДБР. Наші джерела в цій структурі не виключають, що для завершення слідства ще знадобиться близько місяця, після чого матеріали можуть бути направлені в суд.

Своє чергою, в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону нам повідомили, що нещодавно суд продовжив Борисову термін тримання під вартою.

"Як відомо, 24 липня Борисов був затриманий (працівниками ДБР – Ред.), потім було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тримання під вартою продовжено до 22 жовтня (це може свідчити про те, що слідством було доведено в суді те, що існують ризики, наприклад, втечі Борисова – Ред.). Розслідування триває, підхід дуже ретельний", - повідомив ТСН.ua начальник відділу інформаційної політики та комунікацій Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко.

Скандал наколо Борисова: що відомо

Наприкінці квітня колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджував, що начальник Одеського облвійськкомату Євген Борисов нібито мав фінансовий зиск із можливої незаконної діяльності. Це начебто дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тис. євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро. Крім цього, одне з інтернет-видань, 368.media, стверджувало, що Борисов наприкінці минулого року виїздив до Іспанії відпочивати на елітний курорт.

В ОК "Південь" тоді відреагували на скандал і зазначили, що перевірять відповідну інформацію. Також у відомстві наголосили, що військкома усунули від виконання обов'язків, та підкреслили, що будуть беззастережно сприяти розслідуванню всіх оприлюднених даних.

Після цього ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних.

"Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. За оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі", – повідомляла пресслужба ДБР.

Раніше повідомлялося, що в червні президент України Володимир Зеленський доручив терміново звільнити керівника Одеського обласного ТЦК.

Арештували ще одного

Тим часом правоохоронці, схоже, знайшли ще більше доказів та підстав арештувати і другого фігуранта гучної історії у Львівській області. Як повідомило ДБР, днями в Самборі Львівської області, в приміщенні ТЦК, двоє працівників військомата незаконно утримували та катували двох чоловіків. За даними ДБР У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7. Одного з потерпілих працівник військкомату бив руками та ногами по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю.

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