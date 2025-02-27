Колишній полковник поліції розповів, як посадові правоохоронці тікали у перші дні війни

Рибак каже, що жодних ркомендацій чи вказівок не було.

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України не було злагоджених дій поліції.

Про це командир роти ударних безпілотників 46-ї аеромобільної бригади ДШВ Рибак сказав в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН.

"Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, в принципі я був готовий. Я знав, що робити, тому що досвід був: я готував особовий склад, тоді я був очільником поліції в Кам'янському. Коли вже почалося вторгнення - почався цей хаос, паніка, як завжди всі потікали, керівництво Національної поліції ніяких команд не давало нікому. Клименко з нами 23-го числа провів нараду, сказав, що щось, десь щось буде. Ніякої конкретики, жодного розпорядження чи документу не було, що робити", - сказав він.

З його слів, вже 24 лютого 2022 року очільники поліції, де почалися бойові дії, втекли.

"24 лютого, коли танки пішли, механізовані колони, тоді очільники обласних управлінь і поліції, де були боєві дії, всі втекли. Це Сумщина, Чернігівщина, Миколаївщина, Луганщина і Херсонщина. Особовий склад залишився на окупованій території, жодних команд щодо евакуації, конкретних дій, евакуація майна, зброї, нічого ж такого не здійснювалося", - додав він.

Хто такий Рибак

Сам Рибак про себе говорить так: 27 років працював у поліції, обіймав різні посади.

Років 12 перебував керівником поліції.

"Був спочатку на Луганщині 2014 року. Я саме був керівником поліції міста Сватово на Луганщині. 2016 року мене перевели на Дніпропетровщину, на підвищення. Я керував такими потужними колективами - в містах Кам'янському, там у мене десь 1000 поліцейських було підпорядкування, Кам'янський район – велике місто. І потім Кривий Ріг, там теж десь півтори тисячі було. І так я був полковником поліції до 2022 року", - поділився він.

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