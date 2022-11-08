Колишній посол США в Києві розповів про групу республіканців, які сумніваються в допомозі Україні

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер розповів, що в Республіканській партії є крило MAGA, яке сумнівається у тому, чи потрібно допомагати Україні.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.ua

"Україна загалом користується двопартійною підтримкою в Конгресі США з початку 1990-х років, і це, ймовірно, триватиме. Проте, крило Республіканської партії MAGA (від слогану Трампа на виборах-2016 Make America Great Again – ред.) почало сумніватися в підтримці України, і я хвилююся, що ця лінія може стати домінуючою, якщо республіканці будуть контролювати Палату представників", - пояснив Пайфер.

Вибори у США та допомога Україні

8 листопада у США обирають наступний склад Конгресу на проміжних виборах: всі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст прогнозує, що підтримка України не зміниться після проміжних виборів в США, незважаючи на зростання числа республіканців у Конгресі.

Видання The New YorkTimes стверджує, що російські ботоферми намагаються втрутитись у американські вибори, сподіваючись, що так підтримка України зменшиться.

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