Колишній речник Генштабу ЗСУ розповів, що може привести Росію до поразки у війні

Росія може підтягнути додаткові резерви, але та техніка буде застара для сучаної війни.

Військово-технічні можливості російської армії можуть стати фактором поразки у війні в Україні.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН.ua.

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"Умовно кажучи, якщо ми спалимо всю їхню артилерію, а ця тенденція українською армією закладається. Ми щодоби знищуємо щонайменше по три десятки їхніх артсистем. Зараз на фронті, здається, їх понад 3 тисячі. Є над чим працювати. За 3-4 місяці з такою інтенсивністю ведення контрбатарейної боротьби і ми спалимо їм всю артилерію. Звісно, що вони можуть підтягувати додаткові резерви з баз зберігання, підтягувати ті артсистеми, яким 100 років", - сказав він, наголосивши, що "сучасне високотехнологічне артилерійське озброєння Росія не спроможна виготовляти у великій кількості".

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що окупанти штурмують позиції ЗСУ, аби повернути втрачені території. Тривають запеклі бої.

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