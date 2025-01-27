Колишній військовий допомагає своїм побратимам на передовій: що він робить

Військовий з Волині, який втратив на фронті руку, тепер допомагає своїм побратимам. Що він робить?

Воїн з ампутацією руки щодня робить десятки скидів для дронів. Ветеран з Волині Андрій Стасюк друкує їх на ЗD-принтерах майже цілодобово. Допомагати побратимам, а також бійцям з інших бригад чоловік взявся вісім місяців тому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Колишній військовий Андрій, попри ампутацію руки, вправно кермує автівкою. Працювати доводиться багато, зізнається ТСН. А все для того, щоб відправити хлопцям на передову якнайбільше деталей для дронів, що скидають по окопах ворога боєприпаси.

"Стараємося робити чим побільше таких подарунків, щоб їх вітати кожного дня", - каже Андрій Стасюк.

Скиди чоловік друкує на 3D-принтерах. Є різні види – усе залежить від запитів військових.

Андрій на фронті

Андрій – воїн 36-ї бригади морської піхоти. Коли почалося повномасштабне вторгнення – з родиною жив у Чехії.

"Купив броніка, каску, берци, теплі речі. 1 березня я вже був у військкоматі", - каже військовий.

На Донеччині боєць дістав легке осколкове поранення. А під час евакуації - у його руку поцілила ворожа міна. Врятували побратими. Руку врятувати не вдалося. Будівельник у минулому – Андрій спершу не розумів, як жити далі, але влітку вирішив допомогти своїм побратимам.

"Коли я отримав кошти за поранення – придбав на початку одненького принтера, подивився, як воно працює, як це все відбувається", - каже він.

Деталі для скидів

Тепер у Андрія аж вісім 3D-принтерів. З кількома принтерами і матеріалами допомогли волонтери. Допомагає не лише своїм побратимам, а й іншим. Працює напряму а також бере замовлення на платформі спільноти добровольців "ДрукАрмія", яка безкоштовно передає на фронт деталі дронів. Як ці скиди нищать ворога на фронті - Андрій показує на відео, яким поділися військові.

Андрій на фронті

До своєї діяльності Андрію уже вдалося залучити кількох людей. але він сподівається, що помічників більшатиме і далі – аби усі запити військових закривалися якнайшвидше.

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