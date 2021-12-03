Колишній військовий, який втратив ногу на Донбасі, зрушив із місця АН-26 та встановив рекорд

Колишній військовий, який втратив ногу на Донбасі, зрушив із місця АН-26 та встановив рекорд

Цей рекорд Роман присвятив своїм побратимам.

На Харківщині колишній військовий встановив національний рекорд. 24-річний Роман Кашпур, який на війні втратив ногу, протягнув 16-тонний літак майже на 7 метрів. Аби все вдалося, виснажливо тренувався аж пів року.

Про це 2 грудня йшлося в сюжеті ТСН:19:30.

Замість його правої ноги - протез, але 24-річний Роман впевнено стоїть на своїх двох. Він - колишній військовий. На фронт пішов 19-річним хлопцем. Потай від батьків.

"Скіф" - такий позивний був у Романа - служив розвідником і пройшов чимало "гарячих" точок на Донбасі. Навесні 2019-го боєць пішов на чергову розвідку в передмісті Донецька. Там натрапив на ворожу міну. Вибухом йому відірвало ступню.

Після поранення Роман заново вчився ходити на штучній нозі. А вже за 9 місяців спробував свої сили на "Іграх героїв". Це змагання для військових, які втратили кінцівки.

"Це мотивація для самого себе. Зайвий раз повторюю, що в мене проблем немає і треба рухатися вперед", - зізнається він.

Відтоді хлопець займається спортом. Цього літа він тягнув 7-тонну фуру, а після вантажівки замахнувся на цілий військовий літак. Аби зрушити судно з місця, тренувався пів року. Вправлявся з гантелями. Присідав, віджимався та стрибав у бронежилеті.

Новини України: колишній військовий протягнув 16-тонний літак майже на 7 метрів

Романа підтримували найрідніші - дружина та двоє синів. Літак він протягнув 6 метрів і 40 сантиметрів за 44 секунди.

Цей рекорд Роман присвятив своїм побратимам.

"Показати важкопораненим людям і всім, хто занепав духом, що все можливо. Все реально. Насправді, ампутація - це лише запис на папері. Це було нелегко, але це не максимум", - зазначив він та додав, що далі готуватиметься до нового рекорду.

Нагадаємо:

Рекорд України встановив 33-річний Володимир Мойсей із Бердянська. Чоловік зміг підняти 260 кілограмів однією рукою. Рекорд спортсмен присвятив родині.

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