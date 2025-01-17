Колишню касирку “ПриватБанку” використовують у “справі Коломойського”

У серпні 2023 року вона дала свідчення проти Коломойського.

У Жовтневому суді міста Дніпра зірвалася спроба звільнити від кримінальної відповідальності свідка й співучасника у так званій справі про зникнення готівки із “ПриватБанку”.

Про це повідомили в сюжеті ТСН.

Підсудною у цій справі є колишня старша касирка “Привату”.

Також читайте Що не так зі справами проти Коломойського: гучні заяви адвокатів з пресконференції

За версію слідства, вона у 2013-14 роках нібито наказувала підлеглим проводити операції без внесення готівки у касу банківської установи.

У серпні 2023 року вона дала свідчення проти Коломойського.

Тепер слідство використовує її не лише як свідка, але й як обвинувачену, домагаючись того, щоб суд визнав її винною у зникненні готівки з кас “Приватбанку”, а потім - звільнив від кримінальної відповідальності за строками давності.

Тим самим буде визнано “подію злочину”, яку заперечують міжнародні аудити банку та численні перевірки. А це буде мати значення у судовому процесі проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Ігор Коломойський заступився за жінку, яка отримала обвинувальний вирок у справі “ПриватБанку”, за якою він сам провів рік у СІЗО. Йдеться про Ірину Гриценко, яка 11 років тому працювала старшою касиркою в київському відділенні банку і стала фігуранткою справи про зникнення готівки з цієї фінустанови.

Читайте також: