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Колишню касирку “ПриватБанку” використовують у “справі Коломойського”

Колишню касирку “ПриватБанку” використовують у “справі Коломойського”

Судовий процес проти бізнесмена Ігоря Коломойського / Фото: ТСН.ua

У серпні 2023 року вона дала свідчення проти Коломойського. 

У Жовтневому суді міста Дніпра зірвалася спроба звільнити від кримінальної відповідальності свідка й співучасника у так званій справі про зникнення готівки із “ПриватБанку”.

Про це повідомили в сюжеті ТСН.

Підсудною у цій справі є колишня старша касирка “Привату”. 

За версію слідства, вона у 2013-14 роках нібито наказувала підлеглим проводити операції без внесення готівки у касу банківської установи. 

У серпні 2023 року вона дала свідчення проти Коломойського. 

Тепер слідство використовує її не лише як свідка, але й як обвинувачену, домагаючись того, щоб суд визнав її винною у зникненні готівки з кас “Приватбанку”, а потім - звільнив від кримінальної відповідальності за строками давності. 

Тим самим буде визнано “подію злочину”, яку заперечують міжнародні аудити банку та численні перевірки. А це буде мати значення у судовому процесі проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Ігор Коломойський заступився за жінку, яка отримала обвинувальний вирок у справі “ПриватБанку”, за якою він сам провів рік у СІЗО. Йдеться про Ірину Гриценко, яка 11 років тому працювала старшою касиркою в київському відділенні банку і стала фігуранткою справи про зникнення готівки з цієї фінустанови.

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