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Коломойський не покине СІЗО аж до Різдва: рішення суду у скандальній справі

Коломойський не покине СІЗО аж до Різдва: рішення суду у скандальній справі

Бізнесмен Ігор Коломойський / Фото: Getty Images

За словами адвокатів, у цьому провадженні існують численні процесуальні порушення.

У середу, 23 жовтня, у Печерському районному суді міста Києва продовжили строки тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському у справі про так зване "підбурювання" до замаху на умисне вбивство, яке тривалий час правоохоронці називали “замовним убивством”.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Цей інцидент стався 21 рік тому в Криму: група невідомих людей побила місцевого адвоката Сергія Карпенка. Він отримав травми, але залишився живим. 

Невдовзі нападників затримали, їх засудили і вони відбули своє покарання. 

Наступні кілька років справу поновлювали в моменти бізнесових суперечок з Ігорем Коломойським. Але суди різних інстанцій визнавали його непричетним. 

Зокрема, справу розглянув суд Лондона, на якому причетність бізнесмена до цього давнього інциденту заперечили. 

Знову справу реанімували в серпні минулого року - одночасно із провадженням, яке розслідує Бюро економічної безпеки, про нібито зникнення з банку “Приват” готівки. Фабула цього провадження мінялася чотири рази, а Коломойський залишався в СІЗО. 

За словами адвокатів, у цьому провадженні існують численні процесуальні порушення, зокрема порушені всі можливі строки розслідування. До того ж у справі фігурує свідок, який насправді переповідає свідчення інших. 

Сам потерпілий упродовж останніх років працював у Дніпропетровській ОВА. Був членом Партії регіонів і фігурував у корупційних скандалах. 

Попри таку репутацію потерпілого, прокурор переконав суд, що Коломойський може якось на нього впливати, і тому бізнесмена мають залишити за ґратами. Суддя клопотання прокурора задовольнив.

Нагадаємо, раніше адвокати Коломойського дали пресконференцію, на якій розповіли деталі щодо кожної справи проти підзахисного.

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