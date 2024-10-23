Коломойський не покине СІЗО аж до Різдва: рішення суду у скандальній справі

За словами адвокатів, у цьому провадженні існують численні процесуальні порушення.

У середу, 23 жовтня, у Печерському районному суді міста Києва продовжили строки тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському у справі про так зване "підбурювання" до замаху на умисне вбивство, яке тривалий час правоохоронці називали “замовним убивством”.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Цей інцидент стався 21 рік тому в Криму: група невідомих людей побила місцевого адвоката Сергія Карпенка. Він отримав травми, але залишився живим.

Невдовзі нападників затримали, їх засудили і вони відбули своє покарання.

Наступні кілька років справу поновлювали в моменти бізнесових суперечок з Ігорем Коломойським. Але суди різних інстанцій визнавали його непричетним.

Зокрема, справу розглянув суд Лондона, на якому причетність бізнесмена до цього давнього інциденту заперечили.

Знову справу реанімували в серпні минулого року - одночасно із провадженням, яке розслідує Бюро економічної безпеки, про нібито зникнення з банку “Приват” готівки. Фабула цього провадження мінялася чотири рази, а Коломойський залишався в СІЗО.

За словами адвокатів, у цьому провадженні існують численні процесуальні порушення, зокрема порушені всі можливі строки розслідування. До того ж у справі фігурує свідок, який насправді переповідає свідчення інших.

Сам потерпілий упродовж останніх років працював у Дніпропетровській ОВА. Був членом Партії регіонів і фігурував у корупційних скандалах.

Попри таку репутацію потерпілого, прокурор переконав суд, що Коломойський може якось на нього впливати, і тому бізнесмена мають залишити за ґратами. Суддя клопотання прокурора задовольнив.

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