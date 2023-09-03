Коломойський отримав підозру від СБУ та був заарештований судом: всі подробиці справи

Бізнесмен не визнає своєї вини, а його захист вже готує апеляцію.

Вчора, 2 вересня, близько 9 ранку правоохоронці повідомили про підозру у вчинені злочинів бізнесмену Ігорю Коломойському, а вже до 9 вечора Шевченківський районний суду Києва обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

ТСН.ua зібрав головні подробиці цього дня.

Позиція правоохоронців

Як йдеться в повідомленні Служби безпеки України, Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство (стаття 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

За матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Позиція Коломойського

Близько 19-00 Коломойський приїхав в Шевченківський райсуд у Києві, де йому мали обрати запобіжний захід.

Під час спілкування з журналістами під будівлею суду він зазначив, що встиг ознайомитися з матеріалами справи дуже швидко і поверхово, оскільки їхав на суд до Києва із Дніпра. При цьому бізнесмен наголосив, що абсолютно не згоден з пред'явленими йому звинуваченнями.

На початку судового засідання Коломойський заявив, що не визнає свою провину, а також, що не хоче, щоб його знімали журналісти. Адвокати бізнесмена подали клопотання про проведення засідання у закритому режимі, яке суд задовольнив, але зазначив, що оголошення рішення буде у відкритому засіданні.

Позиція суду

Близько 20-35 суддя оголосив рішення по справі та обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці (до 31 жовтня) з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн, хоча прокурори клопотали про арешт з альтернативою застави у 570 млн грн.

Під вартою бізнесмен має перебувати в СІЗО у Дніпрі. Також він повинен здати всі документи й не спілкуватися зі свідками. В свою чергу його адвокати можуть оскаржити рішення суду протягом 5 днів.

Позиція захисту

Захисники Коломойського, відповідаючи на питання журналістів, заявили, що заставу за бізнесмена вносити не планується. Адвокати також поскаржилися на те, що не встигли зібрати певні матеріали по справі, а крім того підкреслили, що слідчий був зобов’язаний надати матеріали, які характеризують особу (матеріальний стан, стан здоров’я тощо), проте в клопотанні були певні невірні твердження.

Захист бізнесмена має намір подавати апеляцію та буде чекати повний текст судового рішення. Адвокати також зазначили, що у слідчого судді не має повноважень визначати місце утримання особи – це визначає орган досудового розслідування. Поки ж Коломойський буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку в Києві.

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