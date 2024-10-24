Коломойський: Шевченківський суд Києва ухвалює рішення за дзвінком згори

Коломойський скаржиться на дії спеціальної Антикорупційної прокуратури, яка відмовилася розслідувати зникнення готівки з ПриватБанку.

Шевченківський суд столиці ухвалює рішення за дзвінком згори. Про це сьогодні заявив бізнесмен Ігор Коломойський під час розгляду його справи у Вищому антикорупційному суді. Він вимагає, щоби його справу розглядали новостворені антикорупційні органи, а не звичайне слідство.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, Коломойський скаржиться на дії спеціальної Антикорупційної прокуратури, яка відмовилася розслідувати зникнення готівки з ПриватБанку. Це провадження веде Бюро економічної безпеки (БЕБ).

У вересні минулого року бізнесмена заарештували саме по цій справі. Потім із незрозумілих причин фабулу змінювали чотири рази. І весь цей час Ігор Коломойський перебував у СІЗО. Спочатку була підозра про зникнення коштів із його ж нафто-хімічної компанії. За два тижні раптом з'явилося звинувачення у привласненні майже шести мільярдів готівки із тоді ще не націоналізованого ПриватБанку. Врешті, в серпні цього року детективи Бюро вкотре переписали підозру. Причому двічі.

За остаточними даними слідчих, із банку "Приват" уже зникло не шість мільярдів, а значно менша сума. А різницю Коломойський, нібито, взяв у державній компанії "УкрНафта". А цю справу – за законом – мали розслідувати вже не детективи БЕБ, а НАБУ. Але антикорупційні органи відмовились. Спроби оскаржити цю неправомірність у Шевченківському суді не дали результату.

Як ми вже казазали, Коломойський вважає, що таке рішення суду було заздалегідь передбаченим.

Суддя: Чого ви так хочете попасти під юрисдикцію, скажімо так, НАБУ? Можемо все спустити, що там найвищі стандарти доказування.

Ігор Коломойський: Ми мали справу з Шевченківським судом у процесі року. Я не хочу давати оцінки, але ми, скажімо так, вкрай незадоволені. Не рішеннями. Я просто вважаю, що вони не розглядали... Їм просто дзвонять згори, голова дає команду, вони виносять рішення, які завгодно.

Тобто це все носить наперед вирішений характер, а НАБУ, САП і тим більше ВАКС і апеляція ВАКСу – ми розуміємо, що тут є шанси на правду.

Суддя: Ну шанси то може і є. А ця правда існує?

Ігор Коломойський: Ну, правду знаємо тільки ми, виходить. Так, але ж ми хочемо тією правдою поділитися, а нам не дають і її не слухають.

Я просто говорю про те, що якісь події визначаються абсолютно валюнтаристським шляхом. Якби ми ще знали, що ніяких замовлень зверху немає, але ми знаємо точно, що вони є. І які команди лунають.

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Коломойський: Шевченківський суд Києва ухвалює рішення по дзвінку згори

"Справа" Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою. Бізнесменові було змінено запобіжний захід на заставу. Проте Коломойський досі перебуває в ув'язненні.

Справа, через яку бізнесмен досі перебуває в СІЗО, стосується подій 2003 року, коли було скоєно напад на директора однієї з юридичних компаній у Криму. Цю справу поновили в один день зі справою "Приватбанку".

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

Крім того, стало відомо, що міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення у справі Коломойського.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандальну справу, та з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та що не так зі звинуваченнями.

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