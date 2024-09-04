Коломойського мали тримати під вартою до 2 вересня, а потім швидко відкрили нову справу – адвокати

Захисники бізнесмена заявили про відсутність прямих доказів причетності бізнесмена до справи 2003 року, в якій йому була оголошена підозра.

Граничний термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського сплив 2 вересня. Однак слідство нашвидкуруч відкрило нову справу – аби лише тримати бізнесмена в СІЗО.

Про це адвокати Коломойського повідомили на пресконференції.

Захисники бізнесмена прокоментували ситуацію з підозрою бізнесмену у справі, яка датується ще 2003 роком. Зауважимо, йдеться про напад на директора однієї з юридичних компаній у Криму.

"Запобіжний засіб було обрано безальтернативно – тримання під вартою. Подія відбулася у 2003 році. Тобто справа 20 років лежала. Там же є вирок по особах, які вчинили цей злочин. Жодної згадки про прізвище Коломойського в тих вироках ніде нема", – звернули увагу адвокати.

Цікаво, що Коломойського мали тримати під вартою до 2 вересня, "а потім швидко нову справу відкрили, щоб далі тримати", заявили захисники. Вони вказали також на відсутність прямих доказів причетності підзахисного до справи 2003 року.

"І тут знайшли особу, яка каже, що це, "на мою думку", він безпосереднім свідком не був, спілкувався, десь чув і робить таке припущення, що це, можливо, вчинив Коломойський. І все. Більше в цій справі немає. Але чи можна вірити такій особі, якщо вона вже була раніше судима декілька разів, на нашу думку, є наркозалежна? Тому тут треба розібратися, що спонукало особу дати такі показання, враховуючи, що прямих доказів причетності Коломойського нема. Він навіть прізвище його толком не знав і не пам’ятав, і ніколи не бачив", – розповіли юристи.

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Нагадаємо, 2 вересня сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою. Бізнесмену було змінено запобіжний захід на заставу. Справа, через яку бізнесмен перебуває в СІЗО, стосується подій 2003 року, коли було скоєно напад на директора однієї з юридичних компаній у Криму. Цю справу поновили в один день зі справою "Приватбанку".

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